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Елфутина — 5-я после третьего дня Кубка принцессы Софии в классе RS:X
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Елфутина — 5-я после третьего дня Кубка принцессы Софии в классе RS:X 

Чемпионат.com 1 час назад
В Испании продолжается 49-й Кубок принцессы Софии, в котором принимают участие около 1200 спортсменов из 62 стран, включая 17 призёров Олимпийских игр 2016 года и 8 чемпионов мира 2017 года по парусному спорту. По итогам трёх дней соревнований лучший результат среди россиян у Стефании Елфутиной, выступающей в классе RS:X. Она на пятой позиции.
Парусный спорт. Кубок принцессы Софии. Испания. Результаты россиян «Лазер»: Сергей Комиссаров — 11-й, Максим Николаев — 54-й, Даниил Крутских — 58-й, Дмитрий Третьяков — 86-й, Кирилл Евфимьевский — 128-й. «Лазер-радиал»: Мария Кислухина — 45-я, Екатерина Моргун — 51-я, Екатерина Берёза — 56-я, Екатерина Зюзина — 74-я. «Накра 17 микст»: Максим Семёнов/Алина Щетинкина — 22-е, Сергей Дженбаев/Дарья Иванова — 29-е, Максим Оберемко/Яна Стоколесова — 39-е, Вячеслав Шелудяков/Кристина Сулима — 40-е.
RS:X (мужчины): Александр Аскеров — 55-й, Евгений Айвазьян — 59-й, Иван Шохов — 65-й, Максим Токарев — 69-й. RS:X (женщины): Стефания Елфутина — 5-я, Мариам Сехпосян — 25-я, Анастасия Моисеева — 49-я. 470 (мужчины): Павел Созыкин/Денис Грибанов — 19-е, Борис Кучеренко/Андрей Акименко — 65-е. 470 (женщины): Алиса Кирилюк/Анжелика Черняховская — 29-е, Александра Мартынова/Людмила Дмитриева — 45-е. «49-й»: Ян Чех/Иван Зотов — 12-е, Денис Щеглов/Павел Карачов — 24-е, Константин Носов/Александр Гайдаенко — 60-е. «49-й FX»: Анастасия Щеглова/Маргарита Камаева — 51-е. «Финн»: Егор Терпигорев — 27-й, Владимир Крутских — 30-й, Аркадий Кистанов — 32-й, Михаил Яцун — 42-й, Юрий Половинкин — 73-й.
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