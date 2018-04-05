Елфутина — 5-я после третьего дня Кубка принцессы Софии в классе RS:X

В Испании продолжается 49-й Кубок принцессы Софии, в котором принимают участие около 1200 спортсменов из 62 стран, включая 17 призёров Олимпийских игр 2016 года и 8 чемпионов мира 2017 года по парусному спорту. По итогам трёх дней соревнований лучший результат среди россиян у Стефании Елфутиной, выступающей в классе RS:X. Она на пятой позиции.