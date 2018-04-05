Курские «Русичи» дважды уступили в гостях московскому «Руна-Баскету»

Во вторник и среду курские «Русичи» проводили в подмосковной Сходне два матча против столичной команды «Руна-Баскет» в рамках турнира за 9-14-е места в чемпионате России по баскетболу в мужской Суперлиге 2 и дважды уступили — 79:91, 79:97 Это были поединки лидеров этого турнира, перед которыми куряне отставали от московских баскетболистов лишь на одно очко. В первой встрече «Русичи» выиграли первую четверть 19:21, а на большой перерыв команды отправились уже при минимальном преимуществе хозяев паркета — 43:42. К исходу получаса игры москвичи увеличили эту разницу до четырёх очков — 72:68, а в заключительной четверти развили свой успех и выиграли встречу — 91:79.

И на следующий день гости выиграли первый период — 18:23, однако во втором москвичи перехватили инициативу и к большому перерыву уже были впереди — 48:38. Но к исходу третьего периода куряне сократили разрыв до двух очков — 67:65, и казалось, что «Русичи» сумеют дожать соперника. Увы, заключительная четверть прошла под диктовку хозяев площадки, которые снова выиграли — 97:79.

Самыми полезными игроками в столичной команде на этот раз оказались Никита Гресев (38+10+3), Владислав Соловьёв (18+9+3), Кирилл Соколов (12+3+2), у курян — Алексей Косарьков (19+3+4), Роман Казюлин (17+0+3), Артём Попов (15+8+0).

Набрав в 18 зачетных матчах 34 очка, «Руна-Баскет» досрочно обеспечил себе победу в турнире и итоговое девятое место в чемпионате. «Русичи» с 31 очком идут на втором месте в турнире и на десятом в чемпионате, но для его сохранения в итоге курянам нужно не только самим дважды обыгрывать «Руну-Баскет» 11 и 12 апреля у себя дома (эти матчи в спорткомплексе БК «Русичи» в посёлке Аккумулятор начнутся в 19.00), но надеяться на потерю очков идущим следом за ними в турнирной таблице ставропольским «Динамо». Ставропольцы имеют в активе 27 очков, но им ещё предстоит по два раза сыграть в гостях с " Алтай-Баскетом" из Барнаула и «Нефтехимиком» из Тобольска.

Олег Столбецов