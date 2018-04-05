Банк ВТБ выдал почти два млн купюр номиналом в 200 и 2000 рублей в своих банкоматах

Купюра с изображением 2000 рублей стала популярнее. Банк ВТБ выдал почти два млн купюр номиналом в 200 и 2000 рублей в своих устройствах самообслуживания. Количество внесенных клиентами банкнот составило более 800 тысяч штук. Таким образом, общее число купюр нового образца, с которыми были совершены операции в банкоматах ВТБ, близко к трем миллионам. Общий объем операций c купюрами нового образца в целом по РФ превысил 5 млрд рублей. Активнее клиенты снимают банкноты номиналами 200 и 2000 рублей: объем таких операций в устройствах самообслуживания ВТБ на конец первого квартала составил 3,4 млрд рублей. «Тренд изменился: в феврале наши клиенты чаще вносили новые купюры. Также мы видим, что двухсотенные банкноты стали использоваться более активно, но двухтысячная все же сохранила свою популярность — теперь с такими купюрами осуществляется порядка 85% операций, против 95% в начале года», — отметил на пресс-конференции в Хабаровске старший вице-президент ВТБ Валерий Чулков Первые устройства самообслуживания ВТБ начали принимать и выдавать новые купюры ЦБ РФ в конце декабря 2017 г. В Дальневосточном федеральном округе банк уже завершил оборудование парка устройств самообслуживания для работы с банкнотами номиналом 200 и 2000 рублей, передает пресс-служба ВТБ.