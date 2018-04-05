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Как бесплатно путешествовать во время ЧМ-2018
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Как бесплатно путешествовать во время ЧМ-2018 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Когда в заявке на проведение чемпионата мира в России был обозначен бесплатный транспорт, в футбольном сообществе отнеслись к этому с недоверием. Однако Кубок конфедераций показал, что эта идея не просто жизнеспособна, но и значительно повышает привлекательность чемпионата мира для болельщиков.
Для бесплатной перевозки болельщиков во время чемпионата мира назначено 728 дополнительных поездов на 440 тыс. мест. Поезда будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагона-ресторана. Планируется задействовать одноэтажные и двухэтажные поезда, электропоезда «Ласточка» и скоростные поезда «Стриж».
Транспортная дирекция чемпионата мира призывает болельщиков не откладывать бронирование билетов на последний момент, так как уже забронировано почти 50% бесплатных билетов.
Олег Кошелев
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