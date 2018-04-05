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Даниэль Риккьярдо: «Вероятно, я получу штрафы за смену двигателя»
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Даниэль Риккьярдо: «Вероятно, я получу штрафы за смену двигателя» 

Спорт-Экспресс 32 минуты назад
Пилот «Ред Булла» Даниэль Риккьярдо уверен, что в нынешнем сезоне ему придется получить штрафы за замену двигателя сверх квоты. Это он объясняет невысокой надежностью моторов "Рено" и сокращением квоты.
— В прошлом году у меня были штрафы за смену двигателя, — цитирует F1i Риккьярдо. — В этом году нам разрешено еще меньше моторов, так что, вероятно, придется снова получать штрафы. Я не хочу говорить, что это непременно произойдет, но, учитывая опыт прошлого сезона, это вполне вероятно. Но давайте не паниковать и настраиваться на оптимистичный лад.
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