Даниэль Риккьярдо: «Вероятно, я получу штрафы за смену двигателя»

Пилот «Ред Булла» Даниэль Риккьярдо уверен, что в нынешнем сезоне ему придется получить штрафы за замену двигателя сверх квоты. Это он объясняет невысокой надежностью моторов "Рено" и сокращением квоты.

— В прошлом году у меня были штрафы за смену двигателя, — цитирует F1i Риккьярдо. — В этом году нам разрешено еще меньше моторов, так что, вероятно, придется снова получать штрафы. Я не хочу говорить, что это непременно произойдет, но, учитывая опыт прошлого сезона, это вполне вероятно. Но давайте не паниковать и настраиваться на оптимистичный лад.