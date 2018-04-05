Ещё
Манкос: движемся к поставленной цели по выращиванию новых чемпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Манкос: движемся к поставленной цели по выращиванию новых чемпионов 

Чемпионат.com 27 минут назад
Главный тренер «Волги» Вячеслав Манкос подвёл итоги чемпионата России по хоккею с мячом, в котором ульяновский клуб занял 7-е место, а также рассказал о подписании новых контрактов с лидерами.
«Я не люблю оправдываться и искать какие-то причины (неудачного выступления в чемпионате страны — Прим. ред.). Но причины есть всегда как внутренние, так и внешние. Если брать внутренние, то здесь прежде всего сказались травмы наших игроков… Большие были потери. Но я даже не на кадровых потерях хотел сделать акцент. У нас такая сложилась структура чемпионата, что, в принципе, нам не хватило всего одного очка до четвёртого места и шесть до третьего. Играли-то мы хорошо, но самое главное, что вместо травмированных игроков у нас вышли свои местные ребята. Может, они не всегда ярко и продуктивно играли, но они доказали, что достойны играть в основном составе.
Нашей молодёжи пока недостаёт стабильности в игре. Достичь эту самую стабильность можно только в одном случае только вместе с опытом.
За последние два-три года нам удалось подготовить немало молодых ульяновских хоккеистов, которые выходят на лёд и дают бой тому же «Енисею», «СКА-Нефтянику» или «Байкал-Энергии». Да, мы не выполнили турнирную задачу. Самое главное, что мы движемся к достижению главной цели, которую поставили перед собой и которую озвучил нам губернатор — создавать возможности для новых чемпионов. Чтобы появилось новое поколение, которое бы готово было побеждать.
Было непросто сохранить состав на следующий сезон, всё это делалось в последнюю неделю. У всех лидеров нашей команды было по несколько предложений из других клубов, но они подписали с «Волгой» новые двух-трёхлетние контракты», — цитирует Манкоса газета «Чемпион».
Чемпионат.com: последние новости
Елфутина — 5-я после третьего дня Кубка принцессы Софии в классе RS:X Казанское «Динамо» не сумело выйти в «Финал четырёх» Лиги чемпионов Лига чемпионов. «Барселона» – «Рома» — 4:1. 4 апреля 2018 года. Обзор матча
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рудковская опозорила Плющенко32
Рядом с телом велогонщицы нашли шприцы и жгут10
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Опубликованы доходы российских хоккеистов61
Игроку «Ливерпуля» покорился рекорд Лиги чемпионов
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение