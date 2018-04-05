Манкос: движемся к поставленной цели по выращиванию новых чемпионов

Главный тренер «Волги» Вячеслав Манкос подвёл итоги чемпионата России по хоккею с мячом, в котором ульяновский клуб занял 7-е место, а также рассказал о подписании новых контрактов с лидерами.

«Я не люблю оправдываться и искать какие-то причины (неудачного выступления в чемпионате страны — Прим. ред.). Но причины есть всегда как внутренние, так и внешние. Если брать внутренние, то здесь прежде всего сказались травмы наших игроков… Большие были потери. Но я даже не на кадровых потерях хотел сделать акцент. У нас такая сложилась структура чемпионата, что, в принципе, нам не хватило всего одного очка до четвёртого места и шесть до третьего. Играли-то мы хорошо, но самое главное, что вместо травмированных игроков у нас вышли свои местные ребята. Может, они не всегда ярко и продуктивно играли, но они доказали, что достойны играть в основном составе.

Нашей молодёжи пока недостаёт стабильности в игре. Достичь эту самую стабильность можно только в одном случае только вместе с опытом.

За последние два-три года нам удалось подготовить немало молодых ульяновских хоккеистов, которые выходят на лёд и дают бой тому же «Енисею», «СКА-Нефтянику» или «Байкал-Энергии». Да, мы не выполнили турнирную задачу. Самое главное, что мы движемся к достижению главной цели, которую поставили перед собой и которую озвучил нам губернатор — создавать возможности для новых чемпионов. Чтобы появилось новое поколение, которое бы готово было побеждать.

Было непросто сохранить состав на следующий сезон, всё это делалось в последнюю неделю. У всех лидеров нашей команды было по несколько предложений из других клубов, но они подписали с «Волгой» новые двух-трёхлетние контракты», — цитирует Манкоса газета «Чемпион».