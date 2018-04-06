«Ганновер-96» на своём поле победил «Вердер» 

«Ганновер-96» одержал победу над «Вердером» в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Ганновере на стадионе «HDI-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал нападающий «Ганновера» Мартин Харник, отличившийся на 17-й минуте после передачи защитника Миико Альборноза. В концовке первого тайма полузащитник Феликс Клаус удвоил преимущество хозяев. В составе гостей голом отметился форвард Исак Бельфодиль.
«Ганновер-96» с 35 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Вердер» (36) располагается на 12-й строчке.