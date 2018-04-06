Ещё
«Ганновер-96» на своём поле победил «Вердер»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ганновер-96» на своём поле победил «Вердер» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Ганновер-96» одержал победу над «Вердером» в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Ганновере на стадионе «HDI-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал нападающий «Ганновера» Мартин Харник, отличившийся на 17-й минуте после передачи защитника Миико Альборноза. В концовке первого тайма полузащитник Феликс Клаус удвоил преимущество хозяев. В составе гостей голом отметился форвард Исак Бельфодиль.
«Ганновер-96» с 35 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Вердер» (36) располагается на 12-й строчке.
Чемпионат.com: последние новости
Маркелов: широко вышел из последнего поворота, что стоило мне немалого времени «Депортиво» одержал победу над «Малагой» — 3:2 «ПСЖ» в меньшинстве ушёл от поражения в матче с «Сент-Этьеном»
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал в семье Плющенко: сын рассказал о наказаниях16
Скончался Александр Курлович16
Макгрегор освобожден из-под стражи3
Ягудин с женой попали в больницу26
Знарок прокомментировал поражение от ЦСКА
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение