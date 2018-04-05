КПРФ примет участие в выборах губернатора Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 5 апреля. / ТАСС /. КПРФ примет участие в выборах губернатора Новосибирской области в сентябре 2018 года, сообщил в четверг журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть , который возглавляет областной комитет партии.

"У нас идет мозговой штурм, у нас предстоит в партийной организации отчетно-выборная компания, и во время этой отчетно-выборной компании будет в том числе обсуждаться вопрос нашего участия в выборах губернатора", — сказал Локоть после презентации новой стратегии развития города «Новосибирск. Стратегия-2030».

Он добавил, что кандидатура от КПРФ на пост губернатора пока не определена.