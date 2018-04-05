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КПРФ примет участие в выборах губернатора Новосибирской области
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КПРФ примет участие в выборах губернатора Новосибирской области 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 5 апреля. /ТАСС/. КПРФ примет участие в выборах губернатора Новосибирской области в сентябре 2018 года, сообщил в четверг журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который возглавляет областной комитет партии.
"У нас идет мозговой штурм, у нас предстоит в партийной организации отчетно-выборная компания, и во время этой отчетно-выборной компании будет в том числе обсуждаться вопрос нашего участия в выборах губернатора", — сказал Локоть после презентации новой стратегии развития города «Новосибирск. Стратегия-2030».
Он добавил, что кандидатура от КПРФ на пост губернатора пока не определена.
Ранее Локоть заявлял, что его участие в губернаторских выборах будет зависеть от решения партии. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, как отмечается в сообщении на сайте партии, высоко оценивает шансы Локотя на победу в случае его участия в выборах.
Возможным соперником мэра Новосибирска на выборах может стать врио главы региона Андрей Травников. Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщал, что она готова поддержать Травникова на выборах в случае его выдвижения.
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