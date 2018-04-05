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Лучшим школьником-химиком России стал вологжанин
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Лучшим школьником-химиком России стал вологжанин 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Второй год подряд победителем Всероссийской олимпиады по химии становится вологжанин Михаил Матвеев. Одаренный подросток учится в 10 классе вологодского многопрофильного лицея.
Состязания юных химиков прошло в Архангельске. В столицу Поморья за победой приехали 256 школьников из 60 регионов России. За неделю ребята прошли испытания теоретическими и экспериментальными турами.
Как сообщает областной Департамент образования, победителями в этом году стали 20 школьников, призерами — 92 ученика. Вологжанин Михаил Матвеев кроме первого места получил также золотую медаль международной естественнонаучной олимпиады юниоров IJSO.
С наградой из Архангельска вернулся еще один ученик многопрофильного лицея. Евгений Бычков вошел в число призеров Олимпиады.
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