Лучшим школьником-химиком России стал вологжанин

Второй год подряд победителем Всероссийской олимпиады по химии становится вологжанин Михаил Матвеев . Одаренный подросток учится в 10 классе вологодского многопрофильного лицея.

Состязания юных химиков прошло в Архангельске. В столицу Поморья за победой приехали 256 школьников из 60 регионов России. За неделю ребята прошли испытания теоретическими и экспериментальными турами.

Как сообщает областной Департамент образования, победителями в этом году стали 20 школьников, призерами — 92 ученика. Вологжанин Михаил Матвеев кроме первого места получил также золотую медаль международной естественнонаучной олимпиады юниоров IJSO.