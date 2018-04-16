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Оценки пилотам за Гран-при Китая Формулы-1 в Шанхае
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Оценки пилотам за Гран-при Китая Формулы-1 в Шанхае 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Пока один пилот «Ред Булл» доминирует и унижает, другой снова жёстко ошибается. А что Сироткин? Там всё неоднозначно.
Даниэль Риккардо — 10 История не знает сослагательного наклонения, хотя, если бы не дурацкая авария «Торо Россо», Дэн уныло приехал бы шестым. Из своего шанса австралиец выжал максимум — и показал пример напарнику. Когда Риккардо совершал свои сверхпоздние атаки на Хэмилтона и Боттаса, вспоминалось интервью с Даниэлем в Баку: там он как раз рассказывал, как оттачивал мастерство таких атак в последний момент. В Китае мы увидели мастер-класс, по которому уже соскучились!
Валттери Боттас — 9 Это должна была быть гонка Валттери, хотя «Мерседес» проигрывал «Феррари» по темпу. Грамотная тактика и удивительное превосходство над Хэмилтоном вели Валттери к победе, но помешал Гасли. Вопрос разве что к пропуску Риккардо: есть ощущение, что у Валттери был шанс сильнее напугать Дэна небольшим движением руля и отстрочить неизбежный обгон хотя бы на несколько поворотов. Впрочем, на исход гонки это вряд ли повлияло бы. Нико Хюлькенберг — 9 Немец продолжает громить Сайнса в квалификациях и выжал максимум из гонки. Правда, на старте немец «попал в пробку» и чуть не оказался заперт за Сайнсом — это могло бы сильно навредить гонке, но обошлось. Фернандо Алонсо — 9 Испанец вновь прорвался в очки после слабой (тут вина машины, а не пилота) квалификации. При чуть большем везении с сейфти-каром был шанс оставить позади ещё и Хюлькенберга. Ну, зато Фернандо не отказал себе в удовольствии выдавить на траву Феттеля.
Себастьян Феттель — 8,5 Немец вырвал победу у Райкконена в квалификации и затёр напарника на старте. Казалось, путь к победе открыт, но в ход вступили стратеги «Феррари», по непонятной причине задержавшие Себа на трассе. К самому Феттелю особых претензий по эпизодам, включая таран от Ферстаппена, нет.
Кевин Магнуссен — 8,5 Датчанин остаётся главным застрельщиком «Хааса», хотя в этот раз проиграл Грожану квалификацию. Оно и к лучшему: Кевин заполучил более выгодную шинную тактику. Кими Райкконен — 7,5 Финну, как всегда, немного не хватает для победы. Чуть недожал в квалификации, не справился с напарником на старте и откатился назад. А дальше финн себя вёл словно агнец на заклание: не сопротивлялся решению «Феррари» испортить его гонку ради помощи Феттелю. Интересно, Райкконен после гонки вообще обсуждает со стратегами их работу? Ну ни в какие ворота же! Карлос Сайнс — 7,5 Испанец много проигрывает Хюлькенбергу по субботам — с этим надо разбираться. Карлос чуть не взял реванш на старте (помешал вытолкнувший на обочину Риккардо), а дальше положение позади Нико всё испортило. Чуть отстал, оказался чуть позади после пит-стопа, ещё чуть проиграл при сейфти-каре… Отсюда девятое место против шестого у напарника.
Эстебан Окон и Серхио Перес — по 7,5 Пилоты «Форс Индия» продолжают ждать улучшения машины, но все равно иногда блистают. Например, в субботу отлично выступил Перес, прорвавшись на восьмое место. Серхио был неплох и на старте, но не повезло в стартовых поворотах. После этого своё взял уже Окон, который в итоге финишировал прямо перед напарником. Лэнс Стролл — 7,5 Перед стартом сезона канадец заявлял, что существенно прибавил в квалификации — пока не похоже. После успеха в Мельбурне Лэнс начал проигрывать Сироткину, причём много. Правда, похвалим за отличный старт — с 18-го места на 12-е, шик! Собственно, именно в этот момент Стролл выиграл внутрикомандную дуэль. А это сейчас главное развлечение для пилотов «Уильямса». Маркус Эрикссон — 7,5 Швед продолжает улучшать собственную репутацию благодаря победам над талантливым, но жутко неопытным Леклером. В этот раз Маркус проиграл Шарлю квалификацию, но зато обошёлся без ошибок в гонке. Хотя финиш на 16-м месте — явно не повод для гордости на фоне геройств в Бахрейне. Сергей Сироткин — 7 Россиянин порадовал в субботу, когда разгромил Стролла на тренировке и подтвердил преимущество в квалификации. Правда, в идеале надо было выходить в Q2. Что же до гонки, россиянин сам признал, что действовал довольно рискованно на старте — судя по прорыву Стролла, можно было добиться большего. Ну и почему-то не сработал переход на «софт» под сейфти-каром — надо разбираться. Гонка была блёклая, чего уж там.
Ромен Грожан— 7 Тот случай, когда одно неверное тактическое решение может испортить всё. В момент выезда сейфти-кара француз не поехал в боксы за свежими шинами — и был чертовски неправ. Позади машины безопасности шины «ушли», Грожан начал проваливаться вниз и в итоге поехал-таки на пит-лейн, просто чтобы перестать мучиться. А ведь в квалификации Ромену удалось попасть в топ-10, но кто про это вспомнит? Брендон Хартли — 7 Новозеландцу нужно было прибавлять после «Сахира», где Гасли его просто уничтожил. Что ж, Пьер вновь проявил насилие по отношению к напарнику, но уже физическое, если так можно выразиться. Сам же Хартли может порадоваться победе над французом в квалификации. Другой вопрос, зачем было выбирать столь рискованную тактику со стартом на «ультрасофте». Льюис Хэмилтон — 6,5 Ну дела: совсем недавно, после квалификации в Мельбурне, казалось, что пятый титул британца практически неизбежен. А теперь Льюис и его команда чуть ли не в открытую говорят: Хэмилтон в кризисе. В Китае британец стабильно проигрывал Боттасу и в гонке оказывался в кадре лишь в момент, когда его кто-то атаковал или обгонял. Чемпион, ну ты как?
Стоффель Вандорн — 6 Второй год Стоффель пытается что-то продемонстрировать на фоне Алонсо — пока получается не очень. В квалификации бельгиец проиграл три десятые, затем опять плохо стартовал, но, в отличие от Бахрейна, совершить прорыв уже не сумел. 13-е место на финише против 7-го у напарника — заметная разница. Шарль Леклер— 5 Есть ощущение, что француз пока не справляется с давлением из-за высоких ожиданий. Помните, как зимой обсуждали, не заменит ли Леклер Райкконена в «Феррари» уже в 2019-м? Что ж, пока Шарлю нужно перестать ошибаться и начать обгонять Эрикссона. А то вылеты мы увидели и в квалификации, и в гонке. Пьер Гасли — 4 Авария с напарником — одна из худших вещей, которая может случиться в Формуле-1. К счастью для Пьера, «Торо Россо» в Китае ни за что не боролись, но всё равно не стоит так идти на обгон, если не уверен, что коллега в курсе твоих намерений. Хотя спасибо, конечно, за сейфти-кар и весёлую концовку Гран-при. Макс Ферстаппен — 3 После двух Гран-при мы начали писать о регулярных ошибках Макса. Третий этап стал не ответом на критику, а новым поводом задуматься: что происходит с Ферстаппеном? Скорость голландца никуда не делась, но нерасчётливость в поступках поражает. Ну очень похоже на прошлогодние ошибки Квята.
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