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Брызгалова: обвинять никого не хочется — вдруг окажется, что это другой человек
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Брызгалова: обвинять никого не хочется — вдруг окажется, что это другой человек 

Чемпионат.com 59 минут назад
Российская кёрлингистка Анастасия Брызгалова призналась, что не хочет обвинять кого-либо в положительном допинг-тесте своего мужа Александра Крушельницкого без доказательств.
«Я тоже была на допросе. Нас развели по разным комнатам, и мы рассказывали, что с нами происходило. Звонят часто, спрашивают подробности.
Обвинять никого не хочется. Потому что если потом вскроется, что это был другой человек, а мы уже наговорили…
В мире кёрлинга нас многие поддерживают. Кто интересовался подробностями, те понимают, что это абсурдно. А кто слышал «допинг» и «Крушельницкий» могут пальцем тыкнуть", — сказала Брызгалова в эфире ТК «Россия 24».
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