Брызгалова: обвинять никого не хочется — вдруг окажется, что это другой человек

«Я тоже была на допросе. Нас развели по разным комнатам, и мы рассказывали, что с нами происходило. Звонят часто, спрашивают подробности.

Обвинять никого не хочется. Потому что если потом вскроется, что это был другой человек, а мы уже наговорили…

В мире кёрлинга нас многие поддерживают. Кто интересовался подробностями, те понимают, что это абсурдно. А кто слышал «допинг» и «Крушельницкий» могут пальцем тыкнуть", — сказала Брызгалова в эфире ТК «Россия 24».