Даже сильным мира сего нужна удача

«Барса» сыграла не на максимуме

«Каталонцы не продемонстрировали свой лучший футбол, но это не помешало им победить со счетом 4:1 и сделать огромный шаг навстречу полуфиналу Лиги чемпионов», — пишет автор ESPN Ричард Мартин

«Из положительных моментов отметим завершение голевой «засухи» Луиса Суареса , который отличился на 87-й минуте. До этого уругваец не мог забить на протяжении 10 матчей — с момента разгрома ПСЖ (6:1) в прошлом сезоне. Еще один момент — выход в старте восстановившихся после травм Лео Месси Серхио Бускетса и Нелсона Семеду.

В целом «Барса» сыграла лучше, чем в последнем матче Примеры против «Севильи» (2:2), но пока еще не добралась до своего максимального уровня. Если бы от гостей не отвернулась удача, они бы вполне могли увезти из Испании ничью.

Моя оценка Вальверде — 6 из 10. Он удивил, выставив с первых минут Семеду, и тот отплатил за доверие, выдав прекрасный матч. Тем не менее он также отправил Серхи Роберто в полузащиту и оставил за бортом Усмане Дембеле, что вкупе с отсутствием Филиппе Коутиньо сказалось на скорости и креативной составляющей».

Римляне виноваты сами

«Показалось, что «Роме», игравшей без травмированных Раджи Наингголана и Дженгиза Ундера, не хватало уверенности с первых минут. Эта команда выиграла группу с «Челси» и «Атлетико», но на «Камп Ноу» предстала не в лучшем виде — вроде коллектива, который лишь по правилу выездного гола прошел донецкий «Шахтер» в 1/8 финала.

Эусебио Ди Франческо вывел римлян в первый с 2008 года четвертьфинал ЛЧ, но похоже, что на этом для «Ромы» все и закончится.

И, в отличие от 2015-го, когда «Барса» разбила «волков» со счетом 6:1, сейчас каталонцы не продемонстрировали чего-то выдающегося в атаке. Во вчерашнем провали они виноваты сами — дважды забили в собственные ворота и оставили без присмотра защитника хозяев Пике, когда тот забивал третий мяч. А чуть позже была еще одна — «Рома» сократила отставание усилиями Джеко, но затем просто подарила «Барсе» четвертый мяч, превратив ответную игру в формальность», — говорится в статье Сэма Мэрсдена на ESPN.

«Конечно, результат не отражает в полной мере хода игры. Считаю, что представитель Серии А не выглядел так уж безнадежно. Гол Джеко вроде бы дал надежду на ответный матч. Однако гандикап в три мяча, пусть даже и с выездным голом в активе, — это все-таки многовато.

Вместе с тем, если на «Олимпико» римляне сыграют так же энергично и самоотверженно, то этот матч не будет пустой формальностью. Но вот что я могу сказать точно: «Роме» нужно использовать все свои моменты и передать делать подарки такому могучему сопернику», — вторит коллеге автор UEFA.com Бен Гладуэлл.

Странный день Алисона

«Римлянам не повезло, когда при счете 1:0 рефери не назначил пенальти за фол Умтити на Пеллегрини на краю штрафной. Вместо него судья поставил штрафной…

В целом это была странная ночь для голкипера «Ромы» Алисона, которым активно интересуется "Реал" . Бразилец провел достойный матч, несмотря на четыре пропущенных мяча, вины в которых Бекера просто нет.

Оборона «волков» сыграла непредсказуемо, учитывая, что сразу два мяча — это автоголы», — пишет автор Marca Уго Сересо.

Испания — Италия 2:0 «испания преградила нам путь в полуфинал Лиги чемпионов: сначала «Реал» с феноменальным Роналду разгромил «Ювентус», а затем «Барселона» с Месси разбила «Рому».

Одна из лучших за последнее время версий «волков» абсолютно по делу проиграла одной их худших версий «блаугранас». Можно горевать, а можно извлечь урок. Разумеется, решения судья сказались — как минимум в одном случае он должен был ставить пенальти — но не это главное.

Чуть менее чем через шесть дней «Рому» спасет лишь чудо», — пишет Алессандро Вокаллели из Corriere dello Sport.

Умтити передал послание

«Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити отпраздновал второй гол своей команды, будто забил сам. На самом деле все сделал защитник гостей Костас Манолас, отправив мяч в сетку собственных ворот, но француз, который был близок к голу, празднуя, схватил эмблему клуба на своей майке. Это был знаковый момент. Он подбежал к угловому флажку и будто говорил: «Это моя команда, я представляю этот клуб!»

Таким образом Умтити, скорее всего, хотел положить конец слухам о его возможном отъезде из Испании.

На днях Сэмми заявил, что у него есть предложения от других клубов, а «Барса» пока не сделала ему предложения о новом контракте. Его клаусула составляет всего 60 миллионов евро, что делает Умтити лакомым кусочком для топ-клубов Старого Света.

Но теперь, похоже, можно утверждать, что он никуда не уйдет», — говорится в материале на Sport.es.

Перевод — Максим Бушля