«Крылья Советов» забили 5 голов «Спартаку-2», «Ротор» провел матч на тренировочной площадке ЧМ-2018 

«Крылья Советов» разгромили «Спартак-2» в матче 31-го тура первенства России в ФНЛ — 5:1. Хет-трик оформил форвард Александр Соболев.
Самарцы временно поднялись на второе место в таблице, отстающий на 3 очка «Оренбург» в эти минуты проводит свою игру 31-го тура.
В других встречах «Шинник» взял верх над «Тюменью», «Балтика» в гостях победила «Олимпиец», а игра «Ротор-Волгоград» — «Факел» завершилась нулевой ничьей. Прошла она на стадионе "Зенит", который станет тренировочной площадкой для участников ЧМ-2018.
Победа «Балтики» вывела ее на четвертое место, дающее право участия в стыковых матчах.
Первенство России
31-й тур "Шинник" (Ярославль) — «Тюмень» — 2:0 (0:0)
Голы: Дроздов, 72 (1:0). Самойлов, 89 (2:0).
"Шинник": Антипин, Чистяков, Жестоков, Ятченко, Нарылков, Земсков (Кагермазов, 87), Самойлов, Дроздов, Щадин, Низамутдинов, Безлихотнов (Булия, 64).
"Тюмень": Бучнев, Степанец, Ненахов, Маслов, Гузь, Лаук, Рябокобыленко (Д. А. Карпов, 66), Саламатов, Чудин, Юсупов (Козлов, 46), Чуканов.
Предупреждения: Степанец, 31. Рябокобыленко, 40. Ненахов, 53. Козлов, 63.
Судья: Анопа (Благовещенск).
Ярославль. Стадион «Малая арена Шинник».
"Ротор-Волгоград" (Волгоград) — «Факел» (Воронеж) — 0:0 "Ротор-Волгоград": Заболотный, Климов, Абазов, Косицин, Сысуев, Бурмистров, Султонов (Кузнецов, 71), Ребко (Друзин, 71), Романенко, Вотинов (Николаев, 63), Коротаев (Крутов, 55).
"Факел": Трунин, Шарифи (Арустамян, 78), Мустафин, Осипенко, Хайманов, Молодцов, Кузьмин, Амбарцумян (Верулидзе, 85), Афанасьев, Мануковский, Лебеденко.
Предупреждение: Амбарцумян, 73.
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
Волгоград. Стадион «Зенит».
"Крылья Советов" (Самара) — «Спартак-2» (Москва) — 5:1 (1:0)
Голы: Самодин, 21 (1:0). Руденко, 69 (1:1). Соболев, 72 (2:1). Соболев, 77 (3:1). Зотов, 80 (4:1). Соболев, 90+1 (5:1).
Нереализованный пенальти: Соболев, 90+1 (вратарь).
"Крылья Советов": Конюхов, Бурлак, Зотов, Надсон, Ланин, Кленкин, Кулик (Башкиров, 43), Чочиев (Соболев, 67), Алиев, Корниленко (Мияйлович, 77), Самодин (Ятченко, 59).
"Спартак-2": Максименко, Сокол, Хомуха, Мамин, Леонтьев, Полубояринов, Пантелеев, Ломовицкий, Тимофеев (Сакала, 31), Нимели (Самбу, 84), Руденко.
Предупреждения: Руденко, 89. Самбу, 90+1.
Судья: Волошин (Смоленск).
Самара. Стадион «Металлург».
"Олимпиец" (Нижний Новгород) — «Балтика» (Калининград) — 1:2 (1:1)
Голы: Спэтару, 25 (1:0). Себаи, 28 (1:1). Себаи, 66 (1:2).
"Олимпиец": Бородько, Маляров (Бочаров, 74), Филин, Морозов, Хрипков, Горбунов, Нежелев (Заерко, 78), Фомин, Аюпов, Спэтару (Чирьяк, 61), Беляков.
"Балтика": Помазан, Шахов, Логашов, Магаль, Каленкович, Григорьев, Свежов, Торбинский, Шешуков, Голышев (А. Джалилов, 63), Себаи.
Предупреждения: Маляров, 32. Свежов, 41. Филин, 65. Фомин, 89. Беляков, 90+1.
Судья: Недвижай (Ставрополь).
Дзержинск. Стадион «Химик».