«Крылья Советов» забили 5 голов «Спартаку-2», «Ротор» провел матч на тренировочной площадке ЧМ-2018

«Крылья Советов» разгромили «Спартак-2» в матче 31-го тура первенства России в ФНЛ — 5:1. Хет-трик оформил форвард Александр Соболев

Самарцы временно поднялись на второе место в таблице, отстающий на 3 очка «Оренбург» в эти минуты проводит свою игру 31-го тура.

В других встречах «Шинник» взял верх над «Тюменью», «Балтика» в гостях победила «Олимпиец», а игра «Ротор-Волгоград» — «Факел» завершилась нулевой ничьей. Прошла она на стадионе "Зенит" , который станет тренировочной площадкой для участников ЧМ-2018.

Победа «Балтики» вывела ее на четвертое место, дающее право участия в стыковых матчах.

Первенство России

31-й тур "Шинник" (Ярославль) — «Тюмень» — 2:0 (0:0)

Голы: Дроздов, 72 (1:0). Самойлов, 89 (2:0).

"Шинник": Антипин, Чистяков, Жестоков, Ятченко, Нарылков, Земсков (Кагермазов, 87), Самойлов, Дроздов, Щадин, Низамутдинов, Безлихотнов (Булия, 64).

"Тюмень": Бучнев, Степанец, Ненахов, Маслов, Гузь, Лаук, Рябокобыленко (Д. А. Карпов, 66), Саламатов, Чудин, Юсупов (Козлов, 46), Чуканов.

Предупреждения: Степанец, 31. Рябокобыленко, 40. Ненахов, 53. Козлов, 63.

Судья: Анопа (Благовещенск).

Ярославль. Стадион «Малая арена Шинник».

"Ротор-Волгоград" (Волгоград) — «Факел» (Воронеж) — 0:0 "Ротор-Волгоград": Заболотный, Климов, Абазов, Косицин, Сысуев, Бурмистров, Султонов (Кузнецов, 71), Ребко (Друзин, 71), Романенко, Вотинов (Николаев, 63), Коротаев (Крутов, 55).

"Факел": Трунин, Шарифи (Арустамян, 78), Мустафин, Осипенко, Хайманов, Молодцов, Кузьмин, Амбарцумян (Верулидзе, 85), Афанасьев, Мануковский, Лебеденко.

Предупреждение: Амбарцумян, 73.

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

Волгоград. Стадион «Зенит».

"Крылья Советов" (Самара) — «Спартак-2» (Москва) — 5:1 (1:0)

Голы: Самодин, 21 (1:0). Руденко, 69 (1:1). Соболев, 72 (2:1). Соболев, 77 (3:1). Зотов, 80 (4:1). Соболев, 90+1 (5:1).

Нереализованный пенальти: Соболев, 90+1 (вратарь).

"Крылья Советов": Конюхов, Бурлак, Зотов, Надсон, Ланин, Кленкин, Кулик (Башкиров, 43), Чочиев (Соболев, 67), Алиев, Корниленко (Мияйлович, 77), Самодин (Ятченко, 59).

"Спартак-2": Максименко, Сокол, Хомуха, Мамин, Леонтьев, Полубояринов, Пантелеев, Ломовицкий, Тимофеев (Сакала, 31), Нимели (Самбу, 84), Руденко.

Предупреждения: Руденко, 89. Самбу, 90+1.

Судья: Волошин (Смоленск).

Самара. Стадион «Металлург».

"Олимпиец" (Нижний Новгород) — «Балтика» (Калининград) — 1:2 (1:1)

Голы: Спэтару, 25 (1:0). Себаи, 28 (1:1). Себаи, 66 (1:2).

"Олимпиец": Бородько, Маляров (Бочаров, 74), Филин, Морозов, Хрипков, Горбунов, Нежелев (Заерко, 78), Фомин, Аюпов, Спэтару (Чирьяк, 61), Беляков.

Предупреждения: Маляров, 32. Свежов, 41. Филин, 65. Фомин, 89. Беляков, 90+1.

Судья: Недвижай (Ставрополь).

Дзержинск. Стадион «Химик».