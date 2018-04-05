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РЖД стали спонсором ФИФА
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РЖД стали спонсором ФИФА 

Rambler News Service 43 минуты назад
«Российские железные дороги» подписали спонсорский контракт с Международной федерацией футбола (ФИФА). РЖД получила статус официального регионального спонсора ЧМ-2018 в Европе, сообщает ФИФА.
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