Следж-хоккеисты Югры — победители Альтернативных игр

Ледовая дружина под руководством Александра Зыкова , не проиграв ни одного матча, триумфально, в третий раз стала чемпионом России, параллельно выиграв Открытые Всероссийские соревнования по видам спорта, включенным в программу зимней Паралимпиады в Корее.

Трудный путь

К своему «альтернативному золоту» «Югра» шла долго — клуб был создан в 2009 году в Ханты-Мансийске в преддверии Паралимпийских игр в Сочи. В это время по всей стране шло формирование сети следж-хоккейных клубов, чьей задачей стала подготовка профессиональных игроков и формирование национальной сборной.

Команда все это время набирала небывалый темп роста: выиграв в сезоне 2016/2017 у всех своих соперников, она не сбавляла обороты. Одновременно 12 её игроков из 17 были представлены в сборной России на различных сборах. Что они поедут на Паралимпиаду, ребята надеялись до конца, но со временем стало ясно, что Международный Паралимпийский комитет не допустит наших следж-хоккеистов на игры даже в нейтральном статусе (формальным поводом послужило то, что они не участвовали в отборочных играх в Канныне в 2017-м, куда их попросту не допустили). Было принято решение о проведении Альтернативных игр в России в марте 2018-го.

Главными городами-претендентами назывались Сочи и Ханты-Мансийск — лишь в этих городах была полностью обеспечена доступная среда для людей с инвалидностью. Однако борьбу за это почетное право внезапно выиграл парк-отель «Пересвет», что находится в Московской области, в 15 километрах от Сергиева Посада.

Член Совета Федерации от Югры Эдуард Исаков раскритиковал подобное решение Минспорта . По его мнению, частный пансионат был не самым лучшим выбором. Помимо того, что он имел множество замечаний по доступности для инвалидов, так ещё и находился далеко от Москвы.

Недочёты, по словам экс-капитана «Югры» Константина Шихова, после замечаний Исакова большей частью были устранены, а вот людей, приехавших поддержать участников Альтернативных Игр, было мало.

«В основном, на трибунах сидели наши жены, у некоторых ребят приехали и другие родственники, были лыжники, биатлонисты, не занятые на своих соревнованиях. Приехали ребята с нашего Центра адаптивного спорта Югры — и всё. А, например, в Сочи в свое время были ревущие, переполненные трибуны 7000-тысячного стадиона «Шайба», — вспоминает нападающий Константин Шихов . И всё же игрок доволен сезоном и тем, как сыграла «Югра», не проиграв ни одного матча.

В упорной борьбе

По словам нападающего «Югры» Николая Терентьева, признанного лучшим бомбардиром Открытых Всероссийских соревнований по видам спорта, включенным в программу зимней Паралимпиады в Корее, борьба была напряжённой и упорной — каждый хотел выиграть «золото».

«Конечно, мы слышали о том, что победителям Альтернативных игр будут присуждены премиальные, равные Паралимпиаде, — 1,7 миллиона за «бронзу», 2,5 миллиона за «серебро» и 4 миллиона за «золото», но не это главное. Мы хотели доказать, что готовились к этому сезону все 4 года после Сочи и пришли к нему в своей максимальной форме. За это время уровень следж-хоккея вырос, появилось много конкурентов, и для нас было честью играть с нашими коллегами», — сказал Терентьев

Любой, кто наблюдал эти игры, отметил бы для себя, что борьба на льду зачастую шла будто не на жизнь, а на смерть. Игроки ложились костьми, лишь бы выиграть каждую игру, было много травмированных игроков с обоих сторон.

«Самой тяжёлой для меня стала игра со сборной Москвы. В первый период мы перебросали их по числу ударов по воротам «0» к «10», но их голкипер совершал чудеса, до третьего периода так и оставив свои ворота нераспечатанными. Затем мы пропустили шайбу и стали напирать на соперников ещё больше. В итоге счёт сравнял Илья Волков — 1:1. Но этого было мало, за 51 секунду до конца матча гол забросил Николай Терентьев, пропотели все мы знатно», — рассказал нам Шихов.

По его мнению, «Югра» заслуженно выиграла чемпионат России и Альтернативные игры как сильнейшая дружина, обойдя такие титулованные команды как «Феникс» и «Удмуртия». Но он надеется, что в 2022 году в Пекине, где пройдут следующие Паралимпийские игры, сборная России всё же обыграет сборную США, которая стала паралимпийским чемпионом в следж-хоккее 2018-го года.

«Ждём реванша и обязательно докажем, что Россия — сильнейшая держава в адаптивном спорте, а пока у нас будут два сбора до конца мая и перерыв», — подвел итог серебряный призёр Сочи, один из лучших нападающих в мире Константин Шихов.