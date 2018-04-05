Ледовая дружина под руководством Александра Зыкова, не проиграв ни одного матча, триумфально, в третий раз стала чемпионом России, параллельно выиграв Открытые Всероссийские соревнования по видам спорта, включенным в программу зимней Паралимпиады в Корее.
Трудный путь
К своему «альтернативному золоту» «Югра» шла долго — клуб был создан в 2009 году в Ханты-Мансийске в преддверии Паралимпийских игр в Сочи. В это время по всей стране шло формирование сети следж-хоккейных клубов, чьей задачей стала подготовка профессиональных игроков и формирование национальной сборной.
Команда все это время набирала небывалый темп роста: выиграв в сезоне 2016/2017 у всех своих соперников, она не сбавляла обороты. Одновременно 12 её игроков из 17 были представлены в сборной России на различных сборах. Что они поедут на Паралимпиаду, ребята надеялись до конца, но со временем стало ясно, что Международный Паралимпийский комитет не допустит наших следж-хоккеистов на игры даже в нейтральном статусе (формальным поводом послужило то, что они не участвовали в отборочных играх в Канныне в 2017-м, куда их попросту не допустили). Было принято решение о проведении Альтернативных игр в России в марте 2018-го.
Главными городами-претендентами назывались Сочи и Ханты-Мансийск — лишь в этих городах была полностью обеспечена доступная среда для людей с инвалидностью. Однако борьбу за это почетное право внезапно выиграл парк-отель «Пересвет», что находится в Московской области, в 15 километрах от Сергиева Посада.
Член Совета Федерации от Югры Эдуард Исаков раскритиковал подобное решение Минспорта. По его мнению, частный пансионат был не самым лучшим выбором. Помимо того, что он имел множество замечаний по доступности для инвалидов, так ещё и находился далеко от Москвы.
Недочёты, по словам экс-капитана «Югры» Константина Шихова, после замечаний Исакова большей частью были устранены, а вот людей, приехавших поддержать участников Альтернативных Игр, было мало.
«В основном, на трибунах сидели наши жены, у некоторых ребят приехали и другие родственники, были лыжники, биатлонисты, не занятые на своих соревнованиях. Приехали ребята с нашего Центра адаптивного спорта Югры — и всё. А, например, в Сочи в свое время были ревущие, переполненные трибуны 7000-тысячного стадиона «Шайба», — вспоминает нападающий Константин Шихов. И всё же игрок доволен сезоном и тем, как сыграла «Югра», не проиграв ни одного матча.
В упорной борьбе
По словам нападающего «Югры» Николая Терентьева, признанного лучшим бомбардиром Открытых Всероссийских соревнований по видам спорта, включенным в программу зимней Паралимпиады в Корее, борьба была напряжённой и упорной — каждый хотел выиграть «золото».
«Конечно, мы слышали о том, что победителям Альтернативных игр будут присуждены премиальные, равные Паралимпиаде, — 1,7 миллиона за «бронзу», 2,5 миллиона за «серебро» и 4 миллиона за «золото», но не это главное. Мы хотели доказать, что готовились к этому сезону все 4 года после Сочи и пришли к нему в своей максимальной форме. За это время уровень следж-хоккея вырос, появилось много конкурентов, и для нас было честью играть с нашими коллегами», — сказал Терентьев.
Любой, кто наблюдал эти игры, отметил бы для себя, что борьба на льду зачастую шла будто не на жизнь, а на смерть. Игроки ложились костьми, лишь бы выиграть каждую игру, было много травмированных игроков с обоих сторон.
«Самой тяжёлой для меня стала игра со сборной Москвы. В первый период мы перебросали их по числу ударов по воротам «0» к «10», но их голкипер совершал чудеса, до третьего периода так и оставив свои ворота нераспечатанными. Затем мы пропустили шайбу и стали напирать на соперников ещё больше. В итоге счёт сравнял Илья Волков — 1:1. Но этого было мало, за 51 секунду до конца матча гол забросил Николай Терентьев, пропотели все мы знатно», — рассказал нам Шихов.
По его мнению, «Югра» заслуженно выиграла чемпионат России и Альтернативные игры как сильнейшая дружина, обойдя такие титулованные команды как «Феникс» и «Удмуртия». Но он надеется, что в 2022 году в Пекине, где пройдут следующие Паралимпийские игры, сборная России всё же обыграет сборную США, которая стала паралимпийским чемпионом в следж-хоккее 2018-го года.
«Ждём реванша и обязательно докажем, что Россия — сильнейшая держава в адаптивном спорте, а пока у нас будут два сбора до конца мая и перерыв», — подвел итог серебряный призёр Сочи, один из лучших нападающих в мире Константин Шихов.