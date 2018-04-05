В Ханты-Мансийске состоится забег на лямпах

В Ханты-Мансийске 8 апреля состоится забег на лямпах — охотничьих лыжах, подбитых камусом.

Как сообщает ugra-news, состязание пройдет в рамках международного Югорского лыжного марафона «UGRA-LOPPEТ». Отметим, что мероприятие посетят самые быстрые и опытные спортсмены округа, проживающие в отдаленных уголках Югры.

«Ребят, которые занимаются этноспортом, с каждым разом все больше и больше. Как правило, это те, кто родился и вырос на стойбище, и сегодня получает образование в вузе или колледже. Считаю, что им нужно давать возможность проявить свои навыки, участвовать в соревнованиях, их нужно отмечать», — отметил Константин Соловьев

Подчеркнем, что Федерация этноспорта Югры существует уже пять лет. За время существования организации активистам удалось возродить традиционные забавы разных народов. Так, в конце прошлого года в Ханты-Мансийске прошел региональный фестиваль этноспорта «Игры народов России», а в начале этого года–фестиваль этноспорта «Финно-угорские игры».

Отметим, что в столице Югры на многих массовых мероприятиях можно увидеть площадки с народными забавами. Организацией таких развлечений занимаются активисты федерации.