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Дания не гарантирует присутствие членов королевской семьи на ЧМ-2018
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Дания не гарантирует присутствие членов королевской семьи на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 2 часа назад
Премьер-министр Дании Ларс Локке Расмуссен сообщил, что страна не может гарантировать, что министры и члены королевской семьи будут присутствовать на предстоящем в России чемпионате мира — 2018 по футболу, сообщает DR.
Ранее Дания поддержала Великобританию, присоединившись к ряду стран, которые выслали российских дипломатов из своей страны из-за дела отравленного в Солсбери Сергея Скрипаля.
Расмуссен добавил о необходимости применения к России жёстких мер, «чтобы показать, что такое поведение неприемлемо».
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