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Единороссы приглашают на праймериз
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Единороссы приглашают на праймериз 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы Владимирского регионального отделения партии «Единой России»
«Единая Россия» первой из политических партий начала активную подготовку к выборам в Законодательное собрание Владимирской области, которые пройдут в сентябре. На официальном сайте регионального отделения «ЕР» сообщается, что со 2 апреля в исполкоме партии на улице Горького начинается прием заявок на участие в предварительных выборах «Единой России» — праймериз.
Заявки на участие в праймериз можно подать до 8 мая, а сами внутрипартийные выборы, в которых сможет принять любой владимирец, пройдут 3 июня. Тогда и определятся кандидаты в депутаты областного парламента, которые пойдут на выборы от партии «власти».
Последний раз праймериз «Единой России» проходили на выборах депутатов Госдумы в 2016 году (подробнее — в статьях «На праймериз „ЕР“ идут КВНщик, чернобылец и 81-летний партфункционер» и «Итоги праймериз»).
Напомним, что сорвать праймериз «ЕР» в тот раз попытался двоюродный брат сенатора Антона Белякова — Валерий Беляков, который специально покинул ряды «Справедливой России» для того, чтобы «потроллить» единороссов на их внутрипартийных выборах. Но его к участию в праймериз «Единая Россия» не допустила.
Председателем оргкомитета по проведению праймериз назначена секретарь Владимирского регионального отделения «ЕР» Ольга Хохлова. Стать участником праймериз «ЕР» может любой совершеннолетний житель 33 региона, за исключением судимых, даже если судимость погашена.
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