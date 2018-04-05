Единороссы приглашают на праймериз

«Единая Россия» первой из политических партий начала активную подготовку к выборам в Законодательное собрание Владимирской области, которые пройдут в сентябре. На официальном сайте регионального отделения «ЕР» сообщается, что со 2 апреля в исполкоме партии на улице Горького начинается прием заявок на участие в предварительных выборах «Единой России» — праймериз.

Заявки на участие в праймериз можно подать до 8 мая, а сами внутрипартийные выборы, в которых сможет принять любой владимирец, пройдут 3 июня. Тогда и определятся кандидаты в депутаты областного парламента, которые пойдут на выборы от партии «власти».

Последний раз праймериз «Единой России» проходили на выборах депутатов Госдумы в 2016 году (подробнее — в статьях «На праймериз „ЕР“ идут КВНщик, чернобылец и 81-летний партфункционер» и «Итоги праймериз»).