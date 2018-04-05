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К берегам Соснового Бора прибило тонны ледяных глыб. Фото
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К берегам Соснового Бора прибило тонны ледяных глыб. Фото 

Ivyborg.ru 2 часа назад
К городскому пирсу в Сосновом Бору Ленинградской области прибило тонны ледяных глыб.
Местные жители устраивают фотосессии на фоне необычного природного явления.
Публикация от Евгения Ушакова (@evgeniia_ushakova) 4 Апр 2018 в 10:36 PDT  Публикация от Аня Хатина (@vilgelmina_khatina) 2 Апр 2018 в 2:01 PDT  Публикация от @korolsasha121212 4 Апр 2018 в 3:10 PDT  Публикация от Евгения Ушакова (@evgeniia_ushakova) 4 Апр 2018 в 8:15 PDT  Публикация от Анастасия (@relina_anastasya) 3 Апр 2018 в 11:19 PDT  Публикация от Вячеслав Ковалев (@viacheslav_buffalo) 4 Апр 2018 в 6:49 PDT
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