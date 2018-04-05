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Национальный финал чемпионата по стратегии и управлению бизнесом стартовал в Красногорске
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Национальный финал чемпионата по стратегии и управлению бизнесом стартовал в Красногорске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Национальный финал чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge стартовал в Красногорске на площадке Дома правительства Московской области.
Впервые за 12-летнюю историю проведения чемпионата в России соревнование вынесено за пределы Москвы. Заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев выступил перед участниками с приветственным словом.
Мы большое внимание уделяем в развитию предпринимательских инициатив. Бизнесу в любых формах: малых, крупных. Много уделяем внимания инновационному бизнесу, переходу науки в коммерческое направление. Естественно, все эти процессы невозможны без грамотных управленцев
— Денис Буцаев.
По его словам, в настоящий момент кадровая составляющая является определяющей в большинстве таких начинаний.
Когда мы начинали в 2013 году вместе с новой командой губернатора работу, связанную с привлечением инвестиций в экономику региона, большинство инвесторов приходили за инфраструктурой. Приходили для того, чтобы получить поддержку в инфраструктуре. В настоящий момент, я могу сказать, что подавляющее большинство инвесторов приходят за компетенциями. Только за управленцами, за профессионалами которые могут и умеют реализовывать самые амбициозные и смелые проекты
— Денис Буцаев.
Он отметил, что один из участников суперфинала чемпионата — представитель Московской области. «Для нас это, на самом деле, цель на ближайшие годы. Мы должны вырастить большое количество тех, кто умеет высокопрофессионально управлять бизнес-процессами в высококонкурентной среде», — добавил Буцаев. Он пожелал участникам реализовать на территории региона все бизнес-проекты и замыслы.
Мы сегодня уже с организаторами обсудили возможность реализации проектов победителей на территории нашего региона, для того чтобы мы все преимущества могли показать на практике
— Денис Буцаев.
В суперфинале Национального финала чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge будут соревноваться 80 лучших профессиональных управленцев и студентов со всей страны, показавших наилучшие результаты в региональных кубках и открытом национальном этапе. Они будут бороться за титул Чемпиона России в профессиональной и студенческой лигах. Лучшая управленческая команда по итогам финала получит возможность участия в международном финале Global Management Challenge, который пройдет 16−18 апреля 2018 года в Дубае (ОАЭ), где сразится за право называться лучшей управленческой командой мира.
Среди участников суперфинала — представитель Московской области. Александр Соловьев — студент Академии социального управления, состязается в составе сборной команды «Управляй» в студенческой лиге.
Национальным оператором и организатором чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge является РАНХиГС при  Президенте Р Ф  при поддержке Агентства стратегических инициатив.
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