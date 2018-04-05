Игрок сборной России по регби Тагир Гаджиев: «Мы ближе к народу, чем футболисты»

Игрок сборной России и краснодарской «Кубани» 24-летний регбист Тагир Гаджиев способен удивить и на поле, и в жизни. То он ставит антирекорд по нахождению на скамейке штрафников, то становится автором лучшей попытки года. Любит силовую борьбу и может во время интервью наизусть прочитать стихотворение. Уверяет, что женское занятие — хранить очаг, но признается, что сам готовит хинкал.

«Это Кавказ» поговорил с Тагиром о том, как кавказец достиг успеха не на борцовском ковре, а на регбийном поле, и почему регби — действительно народный спорт.

«Я хотел пробиться в жизни»

— Если бы тебе несколько лет назад сказали, что ты будешь играть в регби, да еще и за сборную России, что бы ты ответил?

— Я бы, наверное, сначала спросил: «А что такое регби?» А вообще, каждый может добиться таких результатов, если будет много желания и немного везения.

— А ты везунчик?

— Да, конечно. Именно счастливый случай в конце концов привел меня в регби.

— Как же получилось, что дагестанец сделал карьеру не в вольной борьбе, а в регби?

— Я тогда искал свой путь, возможность пробиться в жизни. Как и большинство знакомых, в детстве занимался борьбой, затем — ушу-саньда и самбо. Неплохо получалось. Начал участвовать в боях. У меня был тяжелый вес, и среди соперников были взрослые крепкие ребята. Чаще выигрывал, но понимал, что все эти тяжелые удары на ринге сильно вредят здоровью. Решил поменять единоборства на другой вид спорта. Я неплохо играл в баскетбол и даже выступал на школьную сборную, но часто фолил из-за стремления к силовой и контактной игре. Так что искал спорт, где еще можно было бы применить все мои физические данные, и нашел.

— Ты сразу определился со своим амплуа на регбийном поле?

— Сперва я очень уж хотел заносить попытки — это как забить гол в футболе. Но тренер мне сказал, что играть в третьей линии мне будет интереснее, и он оказался прав. На моей позиции много силового противоборства. Как раз то, что мне очень нравится в регби. Так что мне пригодилось умение делать захваты и взрывная реакция. Ну и попытки заносить получается.

Оказалось, это и очень ответственная позиция: если я нарушу правила, у соперников появится шанс пробить штрафной и заработать очки. Так что я много времени уделяю изучению всех тонкостей игры. Со стороны регби кажется незамысловатым спортом, но у меня год ушел, чтобы понять только основные правила. Много нюансов.

Что такое сыграть в кайф

— Есть стереотип, что кавказцы — не командные игроки.

— Ну на самом деле, у нас в Дагестане, например, неплохо развиты командные виды спорта, и это касается не только футбола. В моем родном Кизляре вот хорошая школа баскетбола. Я сам неплохо играл и даже выступал за город на чемпионате республики.

— То есть у регби на Кавказе отличные перспективы?

— Конечно, особенно для игроков первой, второй и третьей линий схватки, где нужно много бороться. А с точки зрения зрелищности регби не сравнить с другими игровыми видами спорта. Здесь много силовой борьбы, много схваток — все то, что может так понравиться именно нашим болельщикам.

— В составе сборной России ты провел немало международных матчей. Какой тебе запомнился больше всего и почему?

— На одном из международных турниров наша команда встречалась со второй сборной Аргентины. На этот матч мы выходили в роли андердогов (аутсайдеров. — Ред.). На нас никто не ставил. Слишком большой разрыв в мастерстве и опыте. Даже тренер не настраивал нас на результат, он просто сказал нам: «Ребята, постарайтесь получить удовольствие от игры. Просто сыграйте в кайф».

Это была тяжелая встреча. Аргентинцы играли очень технично и мощно. Буквально продавливали нашу оборону, но мы выстояли. И выиграли. Это было ни с чем не сравнимое ощущение. Тогда я, наверное, сыграл свою лучшую игру.

Не так давно перед игрой со сборной Испании тренер нашей сборной Александр Юрьевич Первухин сказал мне: «Гаджиев, я хочу, чтобы ты вот так же и играл». Может быть, это будет звучать самонадеянно, но точно знаю, что могу играть еще лучше.

«Регби не подходит женщинам»

— Есть еще один успешный в регби представитель Дагестана. Это чемпионка Европы и тоже игрок национальной сборной Байзат Хамидова . Следишь за ее карьерой? Как вообще в мужской команде относятся к пока более успешной женской?

— Не сказал бы, что пристально наблюдаю за спортивной карьерой Байзат, как и за женским регби в целом. Пусть не обижаются на меня представительницы прекрасной половины человечества, но это не тот вид спорта, который им подходит. Слишком жесткий и грубый. Но все же к успехам Байзат и ее старшей сестры, она уже завершила спортивную карьеру, отношусь с уважением. Есть ли зависть? Нет. Все же женское регби не настолько популярно в мире и в нашей стране, как мужское.

— А в принципе, много ли поклонников регби в России? Не обидно, что на футбол приходят посмотреть толпы, а на вас нет?

— На самом деле этот вид спорта был хорошо развит еще в СССР. Наша сборная играла очень хорошо, и двух советских игроков даже включили в символическую сборную мира. Сейчас регби у нас пока не на таком уровне, но в России есть места, где оно может помериться популярностью даже с футболом, Красноярский край например.

Ну и сравнивать регби с футболом не стоит не только с точки зрения популярности, но и с точки зрения зарплат спортсменов. Вы можете себе представить футболиста сборной России, который ездит на тренировки на общественном транспорте? А у нас это обычное дело. Так что регби в этом плане более народный вид спорта, мы, так сказать, ближе к народу.

— Как друзья и родственники относятся к виду спорта, который ты выбрал?

— Когда я приезжаю домой и меня спрашивают о моих успехах в спорте, я рассказываю, и, конечно, все меня поддерживают и хвалят, но почти никто не следит за выступлениями. Регби редко показывают по телевизору, а большинство моих родственников — люди взрослые и не могут найти трансляции матчей в интернете. Постоянно смотрит только мой двоюродный дядя, дядя Магомед. Мама тоже болеет за меня, но не может смотреть, как я играю. Все время боится, что соперники мне сделают больно.

— В боксе принято «пугать» соперника перед матчем. В регби тоже можно встретить такое — вот, допустим, устрашающие танцы. Тебе доводилось морально давить на соперника? Как насчет устрашающей лезгинки?

— Лезгинка слишком грациозный и красивый танец, чтобы им можно было запугать соперника. Я сейчас подумал, что его можно было бы станцевать после удачной попытки или в конце хорошего матча. Так что я поразмышляю над этим, хотя, честно говоря, я не большой мастер танцевать.

Любовь к книгам и тоска по хинкалу

— Ты уже несколько лет выступаешь за «Кубань». Хотел бы осесть в Краснодарском крае, обзавестись семьей?

— В Краснодаре я живу три года. Мне здесь вполне комфортно. Люди очень приветливые, но после завершения спортивной карьеры хотел бы вернутся в Дагестан. Как сказал Расул Гамзатов , лучше быть лягушкой на родине, чем орлом на чужбине.

О женитьбе пока не думаю, но, скорее всего, женюсь на дагестанке. Все-таки кавказский менталитет и воспитание наших девушек мне ближе по духу.

— Женишься на регбистке или вообще на спортсменке?

— Нет. Я придерживаюсь традиционных взглядов на роль женщины в семье, и для меня она хранительница очага, будущая мать. Я по себе знаю, что спортсмен — это профессия, которой подчинена вся жизнь. Но я буду очень рад, если моя жена будет заниматься спортом. Обустрою в своем доме отдельную комнату с тренажерами, будем всей семьей заниматься физкультурой.

— Чего тебе больше всего не хватает в Краснодаре?

— Дагестанской еды. Правда, я тут и сам научился неплохо готовить. Часто делаю кукурузный хинкал. На сборы обязательно беру с собой сушеное мясо и домашнюю колбасу, ее мне присылают из дома.

— Кем видишь себя после завершения карьеры?

— На моей позиции ребята играют вплоть до тридцати лет. Я еще поиграю лет 5−6 минимум. После этого хотел бы вернуться в Дагестан и развивать регби там. Для очень многих молодых ребят у нас в республике регби может стать трамплином в спортивной карьере, а это — отличный путь в жизни.

— Тогда открой секрет: почему спортсмены на Кавказе часто идут в политику?

— Наверное, потому что спорт развивает в человеке целеустремленность и стремление добиться самых высоких результатов. А это хорошие качества для любого политика или общественного деятеля. Но, сразу говорю, я в политику идти не хочу. Да и обычно туда идут представители более популярных видов спорта. Но если меня вдруг пригласят поработать в республиканский Минспорт, я не откажусь, там я смогу сделать что-то для развития регби в Дагестане.

— Играя за сборную, ты поездил по странам. Назови три любимых места в мире и в Дагестане.

— Знаете, я не большой любитель путешествовать. Предпочитаю домашний уют и хорошую книгу в руках. Но в Дагестане есть место, где я обязательно хочу побывать, — это село Ахульго. И все другие места, связанные с историей имама Шамиля (предводитель горцев во время Кавказской войны. — Ред.). Я сейчас много читаю о его жизни. Еще много читаю Расула Гамзатова. Любимое стихотворение — «Мой Дагестан».