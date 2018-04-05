Губерниев: пусть Бабиков соберётся по-настоящему, и я 1-й скажу, какой он крутой

«По поводу нашего спора с Бабиковым замечу, что можно 1000 раз говорить спортсмену высокопарные слова, миллион раз говорить, какой он прекрасный и замечательный, но стоит один раз не согласиться, и тотчас появится некая червоточинка. Не зря классики в своё время говорили, что нельзя близко общаться со спортсменами, потому что ты будешь лишён возможности конструктивной критики. Это проходили все журналисты.

Мы радуемся, что находимся всё время рядом со сборной, но если проанализировать сказанные мною слова про Бабикова на протяжении последнего месяца, будет видно, что я каждый раз желал и желаю ему успеха. Если он будет дальше прогрессировать, я первый порадуюсь. Он симпатичный парень и пусть дальше радует нас своими победами. Соберётся по-настоящему, не обратит внимания на происходящее вокруг, и я первый скажу, какой Бабиков крутой парень, что я всегда и делал. Пожелаю ребятам удачи на военном чемпионате. Я продолжаю болеть за каждого российского спортсмена", — написал Губерниев.

Колонка Дмитрия Губерниева выйдет на «Чемпионате» позже.