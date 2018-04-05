Сергей Семак не вернется в «Зенит» 

Экс-футболист и тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак, который сейчас тренирует «Уфу», прокомментировал разговоры о возможном возвращении в Северную столицу, сообщает еженедельник «Футбол».
По словам Семака, раньше в «Зените» он контактировал с бывшим генеральным директором Максимом Митрофановым и бывшим президентом Александром Дюковым.
«С ними у меня была договоренность, что, если я вдруг буду нужен «Зениту» в любом качестве, я возвращаюсь», — заявил Семак. «С приходом Сергея Александровича Фурсенко потребность в Семаке отпала автоматически. Поэтому все разговоры на тему возвращения на данный момент абсолютно беспочвенны. Я не знаю новое руководство абсолютно. И никаких договоренностей на данный момент с „Зенитом“ нет».