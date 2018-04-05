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Пиво на российские стадионы не вернётся
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Пиво на российские стадионы не вернётся 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Продажа и распитие пива на спортивных стадионах страны под запретом с 2005 года. Однако на матчах чемпионата мира, который начнётся в России в июне 2018 года, напиток всё же вернётся на трибуны — таковы правила Международной федерации футбола (ФИФА). Впрочем, на правопорядке это не отразится, уверен председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев.
Хулиганов на трибуны не пропустят
Дегтярев стал новым гостем ток-шоу Молодёжного парламента при Госдуме «33 вопроса политику». Будущих законодателей больше всего интересовали темы, связанные с чемпионатом мира по футболу, — 11 российских городов примут матчи главного мирового спортивного события с 14 июня по 15 июля 2018 года.
В январе вице-премьер Правительства Виталий Мутко заявил, что во время турнира на стадионах и в фан-зоне будут продавать пиво — это непременное условие проведения турнира со стороны ФИФА. В Российской футбольной премьер-лиге давно выступают за возвращение пенного на трибуны (до 2005 года его продажа была разрешена) — спонсорское участие пивных компаний, по мнению спортивных функционеров, пойдёт на пользу и клубам, и самой лиге.
Михаил Дегтярев, впрочем, эту позицию не разделяет — после чемпионата мира по футболу запрет на продажу пенного во время матчей вновь вступит в силу. «Что касается продажи напитка во время этого турнира, то мы призываем болельщиков к цивилизованному употреблению. В этом случае никаких проблем с правопорядком не будет. А злостных хулиганов на трибуны не пустят — для этого есть „паспорт болельщика“, — рассказал Дегтярев.
Карта зрителя, или Fan ID, обязательна для посещения всех матчей чемпионата и для россиян, и для иностранцев. Для жителей других стран этот паспорт даёт право на безвизовый въезд в нашу страну. Карта является персонифицированной, поэтому в случае нарушения болельщиком правил поведения на трибуне на матчи он больше не попадёт. „У правоохранителей есть все инструменты, чтобы не допустить хулиганских действий на трибунах“, — отметил депутат.
К тому же пиво уже продавалось на матчах Кубка конфедераций, который прошёл в России летом 2017 года, — тогда не было зафиксировано ни одного инцидента, связанного с агрессивным поведением фанатов. „А вообще я связываю это с уникальной атмосферой, которая царила на наших стадионах, — такого братства людей, такой радости и совместных переживаний я не встречал ещё нигде“, — пояснил Михаил Дегтярев.
От бойкота европейских чиновников пострадают их же сборные
Председатель Молодёжного парламента при Госдуме Мария Воропаева спросила и о том, как отразится бойкот некоторых европейских чиновников чемпионата мира в России. О намерении понизить уровень делегации на турнире уже заявили власти Великобритании, Исландии, Польши, Дании, Австралии и Японии.
»На самом деле на проведении первенства это никак не отразится. Таким образом западные страны только лишают поддержки собственные команды», — считает Дегтярев. Британские власти пошли ещё дальше: Лондон обновил рекомендации для подданных, направляющихся в Россию, где фанатов просят помнить о «возможной политической напряжённости между Великобританией и Россией и быть бдительными». По мнению депутата, большинство фанатов от поездки в нашу страну не откажутся. «Однако если кто-то решит не ехать, их места просто займут болельщики из других стран. К примеру, из Аргентины. Или те же чилийцы, которые уже приезжали к нам на Кубок конфедераций», — полагает он.
Чемпионат мира в России, по словам законодателя, пройдёт на высоте — готова вся инфраструктура, у болельщиков не будет проблем ни с перемещением, ни с языком — все волонтёры знают английский. Высоко оценивает депутат и шансы национальной сборной: из группы точно выйдем, предполагает Михаил Дегтярев.
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