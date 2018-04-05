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РФС ждёт информацию от «Амкара» перед отправкой повторной комиссии в Пермь
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РФС ждёт информацию от «Амкара» перед отправкой повторной комиссии в Пермь 

RT на русском 44 минуты назад
Руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов прокомментировал полученное письмо от пермского «Амкара» с просьбой прислать повторную комиссию для проверки состояния поля на стадионе «Звезда».
«Ждём полную информацию от «Амкара», а потом будем говорить о комиссии. Пока звоните руководству пермского клуба», — приводит слова Куликова «Спорт-Экспресс».
Совместная комиссия РФС и Российского футбольного союза (РФПЛ) отозвала сертификат у пермского края и запретила проводить там матчи чемпионата России.
Отмечается, что руководство «Амкара» провело комплекс работ по улучшению состояния поля и отправило письма в адрес исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева и исполнительного директора РФПЛ Сергея Чебана.
Ранее сообщалось, что исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов рассказал о финансовой ситуации в клубе.
RT на русском: последние новости
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