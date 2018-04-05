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Экс-игрок «Атлетико» Родригес помог «Пеньяролю» победить в Кубке Либертадорес
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Экс-игрок «Атлетико» Родригес помог «Пеньяролю» победить в Кубке Либертадорес 

Чемпионат.com 1 час назад
Уругвайский «Пеньяроль» одержал победу в матче 3-го тура группового этапа Кубка Либертадорес с аргентинским «Атлетико Тукуман» (3:1).
На 11-й минуте встречи счёт в матче ударом с пенальти открыл полузащитник хозяев Кристиан Родригес, известный по выступлениям за мадридский «Атлетико», «Порту» и «Бенфику». На 50-й минуте удвоил преимущество «Пеньяроля» автогол хавбека гостей Гильермо Акосте. На 65-й минуте голом в ворота хозяев с 11-метровой отметки ответил нападающий «Атлетико» Луис Родригес, однако на 83-й минуте встречи окончательный счёт установил защитник «Пеньяроля» Родриго Рохо.
Благодаря победе «Пеньяроль» поднялся на 2-е место в группе и на 3 очка отстаёт от «Либертада». 3-е место с аналогичным количеством баллов занимает «Стронгест». «Атлетико Тукуман» располагается на последней строчке, не имея очков в своём активе.
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