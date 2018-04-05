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Капитан сборной Австрии: «Я не был удивлен выбором одиночных игроков со стороны России»
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Капитан сборной Австрии: «Я не был удивлен выбором одиночных игроков со стороны России» 

Спорт-Экспресс 44 минуты назад
Капитан сборной Австрии Штефан Кубек отметил, что на бумаге Россия выглядит фаворитом в матче второго круга группы I Кубка Дэвиса в зоне Европа/Африка. Кубек также добавил, что не был удивлен выбором одиночных игроков со стороны россиян.
— Я не был удивлен выбором одиночных игроков со стороны россиян — цитирует ТАСС Кубека. — У них широкий выбор, думаю, что выбор пал на более свежих игроков. Мы провели первую тренировку на этом покрытии во вторник. Игроки готовы, корт вполне себе нормальный. На бумаге россияне выглядят фаворитами, поэтому формат из трех сетов для нас более приемлем и дает нам больше шансов.
Напомним, что матч Россия — Австрия пройдет 6-7 апреля на Малой спортивной арене «Лужников». Победитель получит право сыграть в матче плей-офф за место в Мировой группе в сентябре.
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