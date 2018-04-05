В Кремле отреклись от существования российских олигархов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, жаловались ли в Кремль российские олигархи на возможное включение в черный список Вашингтона. Его слова в четверг, 5 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру»

«Фразу «российские олигархи» считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов», — поправил Песков журналиста, задавшего этот вопрос. Он отметил, что сообщений от представителей крупного бизнеса на этот счет не поступало.

Кроме того, Москва пока не получала официальных подтверждений информации о возможном скором включении бизнесменов из России в санкционные списки в США, а также о допросе российских предпринимателей. «Эти новостные поводы достаточно обильно фигурируют в сообщениях СМИ, в том числе и в первую очередь в англосаксонских СМИ. Но каких-либо официальных подтверждений или официальных заявлений на этот счет мы не видим», — сказал Песков.

Представитель Кремля предложил дождаться развития событий или официального подтверждения о соответствующих намерениях. «Вы знаете, что ситуация достаточно непростая в целом, она очень напряженная. И поэтому, конечно, руководствоваться сообщениями СМИ мы не можем», — сказал он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на близкие к расследованию анонимные источники сообщил, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» допросила минимум двух российских бизнесменов. Зарубежные СМИ также сообщали, что Вашингтон вскоре может включить в черный список группу российских предпринимателей.

Термин «олигарх» в конце 1990-х приобрел ярко выраженную негативную коннотацию. Так называли представителей крупных российских банков, финансовых и финансово-промышленных групп, игравших значительную политическую и экономическую роль и зачастую владевших СМИ.