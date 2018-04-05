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Спортсмены из Калининграда выиграли медали международного турнира по бильярду
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Спортсмены из Калининграда выиграли медали международного турнира по бильярду 

Мой Калининград 2 часа назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. Из Калининграда спортсмены выиграли две медали международного турнира по русскому бильярду в дисциплине «Свободная пирамида» среди подростков, юношей и юниоров, состоявшегося в Москве.
Об этом в Калининграде сегодня, 5 апреля 2018 года, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области, как водится у намертво засевших там дилетантов, не указав ни дату события, ни их официальное наименование.
Соревнования собрали 200 представителей Латвии, Белоруссии, Туркмении и России.
Калининградская область была представлена четырьмя бильярдистами — подопечные Марины Буянкиной и Вадима Белоглазова впервые в истории этих турниров выиграли золото и бронзу возрастных дивизионов U13 и U16.
Абсолютным чемпионом среди 80 тринадцатилетних сверстников стал Глеб Порукевич, победивший в шести из семи матчей. Проиграв на старте сопернику из Гомеля, талантливый калининградец сумел реабилитироваться и по нижней части турнирной сетки дойти до финала, где со счётом 4:1 переиграл Анатолия Минчева из Владимира.
В шаге от решающего матча остановился Даниил Клименко. Став одним из лучших в конкуренции с семьюдесятью оппонентами не старше 16 лет, спортсмен уступил в полуфинале будущему чемпиону Илье Старосельскому 0:4 и занял одно из двух положенных по регламенту третьих мест.
Ныне спортсмены из Калининградской области готовятся к первенству России, которое в июле пройдёт в Крыму.
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