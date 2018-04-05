Олимпийцам — военнослужащим Росгвардии присвоены очередные звания

МОСКВА, 5 апреля. / ТАСС /. Директор Росгвардии Виктор Золотов присвоил очередные воинские звания российским олимпийцам — участникам Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

"Для всех нас это была не простая Олимпиада, а борьба за призы завязалась задолго до самих соревнований и вдалеке от границ стадионов. Запредельный накал околоспортивных страстей, мучительные ожидания решений об участии в стартах, переживания за коллег, которым не удалось пройти через сито санкций и искусственных ограничений, — однако, вы выстояли, проявили характер и волю к победе, доказали превосходство отечественного спорта и подтвердили высокое звание российского спортсмена", — сказал Золотов.

Он отметил, что получение каждой медали отзывалось гордостью в сердцах миллионов болельщиков. «Вы подарили нам не только радость побед, но и сохранили в нас уверенность в чистоте спорта, укрепили веру в его светлые идеалы», — подчеркнул Золотов.

Как передает корреспондент ТАСС, на торжественной церемонии чествования олимпийцев — военнослужащих Росгвардии Золотов присвоил им очередные воинские звания, вручил погоны, а также ведомственные награды и подарки.

Всего на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане было 16 военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации. По итогам выступлений представители ведомства завоевали для сборной команды страны семь из 17 медалей.