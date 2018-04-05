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Олимпийцам — военнослужащим Росгвардии присвоены очередные звания
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Олимпийцам — военнослужащим Росгвардии присвоены очередные звания 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Директор Росгвардии Виктор Золотов присвоил очередные воинские звания российским олимпийцам — участникам Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
"Для всех нас это была не простая Олимпиада, а борьба за призы завязалась задолго до самих соревнований и вдалеке от границ стадионов. Запредельный накал околоспортивных страстей, мучительные ожидания решений об участии в стартах, переживания за коллег, которым не удалось пройти через сито санкций и искусственных ограничений, — однако, вы выстояли, проявили характер и волю к победе, доказали превосходство отечественного спорта и подтвердили высокое звание российского спортсмена", — сказал Золотов.
Он отметил, что получение каждой медали отзывалось гордостью в сердцах миллионов болельщиков. «Вы подарили нам не только радость побед, но и сохранили в нас уверенность в чистоте спорта, укрепили веру в его светлые идеалы», — подчеркнул Золотов.
Как передает корреспондент ТАСС, на торжественной церемонии чествования олимпийцев — военнослужащих Росгвардии Золотов присвоил им очередные воинские звания, вручил погоны, а также ведомственные награды и подарки.
Так, за высокие спортивные результаты воинское звание «младший лейтенант» присвоено лыжнику Александру Большунову, «прапорщик» — фристайлисту Сергею Ридзику, «младший сержант» — лыжнику Денису Спицову. Досрочно очередные воинские звания «старший лейтенант» и «прапорщик» присвоены шорт-трекисту Семену Елистратову и лыжнику Алексею Червоткину. Большунов, Червоткин и Спицов были удостоены медали «За проявленную доблесть». Елистратов, керлингистка Анастасия Брызгалова и Ридзик награждены медалью «За боевое содружество», прапорщикам сноубордистке Алене Заварзиной и прыгунье с трамплина Ирине Аввакумовой директор Росгвардии вручил нагрудные знаки «За отличие в службе».
Всего на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане было 16 военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации. По итогам выступлений представители ведомства завоевали для сборной команды страны семь из 17 медалей.
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