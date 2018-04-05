Песков назвал цензурой блокировку страниц российских СМИ в соцсетях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал блокировку российских СМИ в соцсетях проявлениями цензуры и враждебности, передает ТАСС

«Да, является», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Песков добавил, что Кремль сожалеет о случившемся и продолжает следить за развитием ситуации.

3 апреля Facebook заблокировал страницы ряда российских СМИ. В их числе ФАН, «Политика сегодня», «Народные новости», «Экономика сегодня» и другие.