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Песков назвал цензурой блокировку страниц российских СМИ в соцсетях
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Песков назвал цензурой блокировку страниц российских СМИ в соцсетях 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал блокировку российских СМИ в соцсетях проявлениями цензуры и враждебности, передает ТАСС.
«Да, является», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Песков добавил, что Кремль сожалеет о случившемся и продолжает следить за развитием ситуации.
3 апреля Facebook заблокировал страницы ряда российских СМИ. В их числе ФАН, «Политика сегодня», «Народные новости», «Экономика сегодня» и другие.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тема блокировки аккаунтов СМИ будет обсуждаться в межведомственном формате, планируется направить письма в ОБСЕ и другие структуры.
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