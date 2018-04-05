Песков назвал цензурой блокировку страниц российских СМИ в соцсетях 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал блокировку российских СМИ в соцсетях проявлениями цензуры и враждебности, передает ТАСС.
«Да, является», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Песков добавил, что Кремль сожалеет о случившемся и продолжает следить за развитием ситуации.
3 апреля Facebook заблокировал страницы ряда российских СМИ. В их числе ФАН, «Политика сегодня», «Народные новости», «Экономика сегодня» и другие.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тема блокировки аккаунтов СМИ будет обсуждаться в межведомственном формате, планируется направить письма в ОБСЕ и другие структуры.