Клуб Второго дивизиона «Велес» запустит реалити-сериал о жизни футбольного клуба

Московский «Велес», выступающий во Втором дивизионе, запустит реалити-сериал о жизни футбольного клуба, сообщает официальная группа команды в VK.

«Российский футбол должен стать более открытым — именно такой философии мы придерживались, когда решили запустить сериал о жизни команды в режиме реального времени, первый в своём роде в российской истории.

Основа реалити-сериала «Команда» — типичная жизнь футбольного клуба из Второго дивизиона (ПФЛ), где игроки не получают миллионных окладов (доходы игроков вполне сравнимы с средними по стране). Они передвигаются на общественном транспорте, за них не болеют тысячи фанатов, а их имён пока не знают футбольные эксперты.

Но главное, что объединяет футболистов «Велеса», — это желание играть, выигрывать и доказывать всё своим профессионализмом.

Именно поэтому они играют в амбициозном московском клубе, который в 2017 году появился на карте профессионального футбола страны.

Сериал расскажет, как происходит тренировочный процесс в футбольном клубе, как осуществляется селекция и работа с болельщиками. Финал сериала непредсказуем, каждая серия даже для нас — интрига. Сможет ли команда выиграть первенство Профессиональной футбольной лиги и выйти в Футбольную национальную лигу, — и что гораздо важнее, сможет ли она завоевать сердца болельщиков?

Всё это будет подано в формате 10 серий, которые будут эксклюзивно доступны в соцсети «ВКонтакте». Первый эпизод выйдет 9 апреля.