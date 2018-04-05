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Клуб Второго дивизиона «Велес» запустит реалити-сериал о жизни футбольного клуба
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Клуб Второго дивизиона «Велес» запустит реалити-сериал о жизни футбольного клуба 

Чемпионат.com 1 час назад
Московский «Велес», выступающий во Втором дивизионе, запустит реалити-сериал о жизни футбольного клуба, сообщает официальная группа команды в VK.
«Российский футбол должен стать более открытым — именно такой философии мы придерживались, когда решили запустить сериал о жизни команды в режиме реального времени, первый в своём роде в российской истории.
Основа реалити-сериала «Команда» — типичная жизнь футбольного клуба из Второго дивизиона (ПФЛ), где игроки не получают миллионных окладов (доходы игроков вполне сравнимы с средними по стране). Они передвигаются на общественном транспорте, за них не болеют тысячи фанатов, а их имён пока не знают футбольные эксперты.
Но главное, что объединяет футболистов «Велеса», — это желание играть, выигрывать и доказывать всё своим профессионализмом.
Именно поэтому они играют в амбициозном московском клубе, который в 2017 году появился на карте профессионального футбола страны.
Сериал расскажет, как происходит тренировочный процесс в футбольном клубе, как осуществляется селекция и работа с болельщиками. Финал сериала непредсказуем, каждая серия даже для нас — интрига. Сможет ли команда выиграть первенство Профессиональной футбольной лиги и выйти в Футбольную национальную лигу, — и что гораздо важнее, сможет ли она завоевать сердца болельщиков?
Всё это будет подано в формате 10 серий, которые будут эксклюзивно доступны в соцсети «ВКонтакте». Первый эпизод выйдет 9 апреля.
Продюсерами сериала стали Алексей Казаков (директор видеостудии V Point компании Rambler&Co, лауреат ТЭФИ в номинации документальные сериалы за проект «История российского шоу-бизнеса») и Михаил Финогенов (продюсер фильмов «Холодный Фронт», «Заложники», «Лето»), режиссёр проекта — Игорь Макаров», — говорится в заявлении «Велеса».
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