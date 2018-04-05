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«Ни ответа, ни привета». РФС и РФПЛ игнорируют письмо «Амкара»
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«Ни ответа, ни привета». РФС и РФПЛ игнорируют письмо «Амкара» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин разъяснил ситуацию с письмом в адрес РФС и РФПЛ с просьбой прислать повторную комиссию для проверки состояния поля на стадионе «Звезда» в Перми. По словам управленца, никто из руководства российского футбола не отвечает им.
— Какая еще от вас требуется информация, чтобы РФС отправил комиссию в Пермь?
— Никакой. Все необходимую информацию мы уже предоставили! И в РФПЛ, и в РФС. Написали письма, причем ни по одному разу. Пока мы не получили ни ответа, ни привета. Не можем добиться ответа. Просто не понимаем, что происходит. Никто не может нам сказать, когда приедет комиссия приедет ли вообще.
— Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов говорит, что разговаривал с представителями «Амкар».
— Куликов разговаривает каждый день, но насколько я знаю, он в комиссию не входит. Другой вопрос, что он наверняка в курсе всех дел. Но тем не менее мы не можем добиться никакой конкретики, когда приедет и приедет ли вообще комиссия.
— Не пытались связать с кем-то и представителей лиги или РФС по телефону?
— Например, Зарков в отпуске, Чебан за границей на конференции. Вот и получается — одно нет, второго нет, третий не отвечает… Вот такая история.
— Остается только сидеть и ждать?
— Мы занимаемся, пытаемся, чтобы нам хоть что-то ответили, но пока обратной связи нет.
Ранее, напомним, совместная комиссия РФС и РФПЛ отозвала сертификат у пермского поля, запретив проводить там матчи чемпионата России. Письма направлены и.о. президента РФС Александру Алаеву и исполнительному директору РФПЛ Сергею Чебану.
На сегодняшний день пермяки провели комплекс работ по улучшению состояния поля и просят прислать комиссию. (Андрей СИЗЯКИН)
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