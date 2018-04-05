Сбербанк завершил настройку банкоматов для работы с купюрами 200 и 2000 рублей 

Об этом сообщил RNS представитель кредитной организации.
«Потенциально для всех устройств самообслуживания с функцией приема наличных реализована техническая возможность обновления. Однако для части устройств (в основном тех, что выводятся из эксплуатации) данные работы нецелесообразны. По ним производится замена, либо изменение функциональности», — сказал представитель Сбербанка, отвечая на соответствующий вопрос.
В декабре 2017 года Сбербанк сообщал, что завершит настройку устройств для работы с новыми купюрами до конца I квартала 2018 года.
В октябре 2017 года ЦБ и «Гознак» представили новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей — на них изображены виды Севастополя и Владивостока соответственно. Первыми новые банкноты получили Владивосток, Крым и Москва.