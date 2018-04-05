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Красноярцев приглашают на матч с участием звезд хоккея
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Красноярцев приглашают на матч с участием звезд хоккея 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
13 апреля в 20.00 в Красноярске в рамках спортивной программы 15-го Красноярского экономического форума состоится благотворительный хоккейный матч.
Встреча сборной команды Красноярского края и сборной команды гостей КЭФ пройдет в многофункциональном спортивном комплексе «Арена. Север». В состав команд войдут представители власти, бизнеса, общественные деятели, руководители спортивной отрасли. Особыми участниками матча станут прославленные советские и российские хоккеисты, представители клуба «Легенды хоккея», среди которых олимпийские чемпионы, многократные чемпионы мира и Европы: Сергей Бабинов, Вячеслав Буцаев, Илья Бякин, Евгений Давыдов и другие.
Билеты на игру можно приобрести в кассах МСК «Арена. Север» (ул. 9 Мая, 74), а также стадиона «Локомотив» (ул. Ленина, 90). Кроме того, в дни проведения форума специализированная билетная стойка будет организована в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Стоимость билета — 250 рублей. Все вырученные средства будут направлены в Красноярскую региональную общественную организацию родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца».
В преддверии матча будут организованы мастер-классы легенд хоккея для воспитанников детских спортивных школ города, а также фото— и автограф-сессии. Хоккейный матч откроется выступлениями юных фигуристок и хоккеистов.
Кассы МСК «Арена. Север» работают ежедневно с 14:00 до 23:00, т. 205-05-34.
Кассы стадиона «Локомотив» открыты в будние дни с 14:00 до 20:00, т. 211-10-69.
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