Не время воевать. Время объединяться!

RT публикует статью председателя Оргкомитета по подготовке международного шествия «Бессмертного полка» Николая Земцова

Председатель Оргкомитета по подготовке международного шествия «Бессмертного полка» Николай Земцов обратился ко всем потомкам солдат Второй мировой войны с призывом оставить все политические и социальные разногласия, споры и претензии друг к другу и объединиться для подготовки шествия «Бессмертного полка» мира:

«Близится 73-я годовщина Победы. Мы помним умирающий от голода Ленинград, сожжённую Хатынь, ужас Бабьего Яра, мы помним Бухенвальд, Аушвиц и Дахау, мы склоняем голову в память о погибших в Пёрл-Харборе и Лондоне, мы благодарны «Нормандии — Неман» и итальянской Resistenza, мы скорбим о разрушенном Дрездене и сожжённых Хиросиме и Нагасаки, мы не забудем миллионы погибших и замученных советских граждан, солдат-союзников и партизан Сопротивления.

Война кончилась в 1945-м. Но именно сейчас — как никогда — мир оказался очень хрупок.

Сейчас не время воевать. Время объединяться. Объединяться всему русскому миру и всем людям, которым дорог мир. Не нам ли, наследникам Великой Победы, детям и внукам солдат Второй мировой, снова встать вместе ради единственного, что на самом деле важно, — чтобы наши дети не стали солдатами третьей мировой войны.

Важность этого ясно понимают в Организации Объединённых Наций . Именно поэтому «Бессмертный полк» заговорил с высокой международной трибуны, став единственной народной площадкой, которая объединяет людей разных стран, континентов, вероисповеданий, национальностей и политических взглядов.

Да, мы живём в непростое, противоречивое время. Именно сейчас я призываю вас в первую очередь ощутить себя просто людьми, потомками солдат, вставших на защиту Родины и Мира. «Бессмертный полк» — это беспрецедентное явление в нашей жизни. Инициатива, которая родилась в сердце народа. Насущная необходимость людей помнить и быть вместе, помнить и ощущать себя народом — разным и единым одновременно. В этом справедливая сила «Бессмертного полка», в этом мощь «Бессмертного полка» мира.

Если вы помните, если вы верите, если вы надеетесь — приходите на акцию «Бессмертный полк» в своей стране, чтобы показать всему миру, что мы не подведём своих предков и достойны их подвига».

В этом году работает международный координационный центр, Оргкомитет по подготовке международного шествия «Бессмертного полка», который поможет в формировании единого информационного пространства и окажет содействие координаторам по проведению шествий в разных странах мира. Специальный сайт iregiment.com заработает в ближайшее время, на нём будет доступна информация о странах, городах и маршрутах шествия «Бессмертного полка» в мире.