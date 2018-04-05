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В Волгограде пройдет Открытый Кубок России по спортивного миксфайту
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В Волгограде пройдет Открытый Кубок России по спортивного миксфайту 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Открытый Кубок России по спортивному миксфайту, приуроченный к 75-летию Сталинградской битвы, состоится в Волгограде с 26 по 29 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы, перед началом мероприятия участники Кубка почтут память погибших в Сталинградской битве и возложат цветы на Мамаевом кургане, а также встретятся с ветеранами.
В соревнованиях примет участие 700 спортсменов из Москвы, Тюмени, Астрахани, Дагестана, Орла, Ростова-на-Дону, Краснодара, Карачаево-Черкесии, Ульяновска, Донецка, Челябинска, Владивостока и других городов.
«Соревнования по спортивному миксфайту воспитывают в мальчиках, которые сегодня выступают на коврах, настоящих мужчин, которые в дальнейшем смогут защитить и себя, и свои семьи, и Родину», — заявил председатель совета регионального отделения партии «Родина» Константин Глушенок.
Мероприятие пройдет в ФОК «Молодежный» в Кировском районе Волгограда на улице Молодежной,35.
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