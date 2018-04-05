СВОЮ БРОНЗУ НА ОЛИМПИАДЕ ПОСВЯЩАЮ МАМЕ

Фото Юрия ПРАВДИНАСВОЮ БРОНЗУ НА ОЛИМПИАДЕ ПОСВЯЩАЮ МАМЕОна просто миниатюрная — наша конькобежка, бронзовый призёр Олимпиады в Пхёнчхане Наталья Воронина . Маленькая и хрупкая, в то же время она очень сильная. И главная её сила — внутренняя. В нужный момент 23-летняя спортсменка умеет собраться и выполнить поставленную перед ней задачу.

ГОРДОСТЬ РЕГИОНА И СТРАНЫ

На прошлой неделе воспитанница Владимира Акилова и Ольги Ерошенко наконец-то вернулась в родной Нижний. После Игр она ещё выступала в финале Кубка мира в Минске и на всероссийских соревнованиях на призы заслуженного мастера спорта Валерия Муратова в Коломне. В Центре спортивной подготовки её встречали министр спорта Нижегородской области Сергей Панов , председатель регионального Союза конькобежцев Юрий Круглов , директор ЦСП Елена Попонина.

— Бронзовые медали двух нижегородских спортсменок — Натальи Ворониной и Анастасии Седовой — на Олимпиаде в Пхёнчхане являются поводом для гордости — как для региона, так и для страны. Наталья подтвердила свой класс на всероссийских альтернативных играх по конькобежному спорту в Коломне, заняв первое место на дистанции 3000 метров. Кроме того, успешные результаты на Олимпиаде дали хороший задел новым победам наших спортсменов, — подчеркнул Сергей Панов.

Встреча с Натальей проходила в тёплой, непринуждённой обстановке за чашкой чая. Конечно, разговор в первую очередь шёл об Олимпиаде.

— Первая дистанция у меня не получилась (в беге на 3000 метров спортсменка показала лишь 10-й результат. — Прим. авт.). Я, конечно, очень расстроилась, но перед «пятёркой» собрала все силы, решила, что надо поменьше нервничать, вышла и просто сделала свою работу, — рассказала Воронина.

— В соперницы вам досталась титулованная чешка Мартина Сабликова — трёхкратная олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира.

— Да, и я ей очень благодарна за эту Олимпиаду. Я ведь приехала в Пхёнчхан одна, моего тренера Павла Абраткевича комиссия МОК до Игр не допустила. И Мартина на одной из тренировок подошла ко мне и предложила свою помощь. Пару раз я с ней каталась, в основном же всю работу делала одна. Из россиянок на Олимпиаде была ещё Ангелина Голикова , но у нас с ней абсолютно разные планы тренировок, так что вряд ли она могла мне помочь. Как мог поддерживал меня тренер спринтеров Сергей Клевченя , большое спасибо Роману Данилову — это наш техник. Рома здорово точил мне коньки — это очень важный момент.

— Как вам лёд на Олимпийском овале Каннына?

— В Южной Корее я была не первый раз. Выступала там в прошлом году на чемпионате мира на отдельных дистанциях. Чемпионат мира традиционно проводят в той стране, где планируется Олимпиада. Ещё тогда я заметила, что лёд там очень хороший.

НА СТАРТЕ НОВОГО ЦИКЛА

— Кроме стадиона удалось где-то ещё побывать, увидеть что-то интересное?

— Если честно, я никуда не ходила. Была поставлена задача тренироваться и достойно выступить. Я старалась её выполнить. Даже на церемонии открытия не была. Проходила она в горном кластере, там было очень холодно, а у меня на следующий день — старт. На церемонию закрытия я тоже не попала: к тому моменту уже уехала. Вообще, в той обстановке мне не хотелось посещать какие-то развлекательные мероприятия. Просто хотелось выполнить свою работу, показать, на что я способна. Что в итоге и сделала. Тренер подобрал мне реальный план, который позволил завоевать медаль.

— Кому посвящаете свою награду?

— Маме. Она была моим первым тренером. Благодаря ей я открыла для себя мир конькобежного спорта и полюбила его.

— Многие призёры Олимпийских игр говорят, будто в первые моменты после успеха не осознают, что взошли на олимпийский пьедестал.

— Я до сих пор ещё не поняла, что это случилось, — смеётся Наталья. — Никаких иллюзий у меня нет. Заработала медаль — молодец, но теперь надо двигаться дальше. Сейчас начинается новый четырёхлетний олимпийский цикл — будем готовиться к новым Играм, выступать на этапах Кубка мира, других международных и российских соревнованиях.

— Ольга Геннадьевна, — обращаюсь к наставнице Ворониной Ольге Ерошенко, — Наталья с детства такая целеустремлённая?

— Да, с детства, — улыбается тренер. — Ставила перед собой цель и обязательно её добивалась. Очень много тренировалась. С удовольствием вспоминаю, как мы занимались летом. У нас спортивный лагерь в деревне был, так мы там всё сами делали: еду готовили, баню топили. Наши воспитанники многому учились в бытовом плане, становились более самостоятельными.

— Наташ, а сейчас готовите дома?

— Ой, нет, — машет рукой спортсменка. — Некогда. Я и дома-то почти не бываю.

— Мы ещё велопоходы практиковали, — замечает Юрий Круглов. — На велосипедах по 2-3 тысячи километров проезжали, жили в палатках. Но, конечно, такая подготовка возможна до определённого уровня. Потом требуются другие условия. Наши тренеры, например, любят проводить сборы на базе «Кусторка» (Павловский район. — Прим. авт.). Вот там условия прекрасные.

— Наташа, после Олимпиады вы стартовали на финальном этапе Кубка мира в Минске и на всероссийских соревнованиях в Коломне. Как дались эти состязания после Игр?

— В Минске был очень тяжёлый старт. Мне казалось, что вообще нет сил. Плюс к этому лёд — качество никакое, он просто не катил. Такой лёд мне не подходит. Я раскатываюсь по дистанции, а там нужно было бежать. Зато в Коломну приехала — у меня силы откуда-то появились, и там я сбегала неплохо.

— Есть ли для вас разница в выступлениях на российских и зарубежных соревнованиях?

— Нет. Неважно, где проходят соревнования, — я волнуюсь перед каждым стартом, потому что каждый раз мне хочется показать достойные результаты.

— Что сейчас в ближайших планах? Отдыхать?

— Однозначно!