Хореографы проекта «ТАНЦЫ» проведут кастинг в Челябинске

21 апреля искать танцевальные таланты в Челябинск приедут представители шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ. Хореограф Александр Могилев и сотрудник отдела креативной группы Александр Романов отсмотрят всех желающих на предкастинге. Участниками могут стать танцоры от 16 до 35 лет, а заявки принимаются на сайте tnt-online.ru.

— Далее анкета отправляется организаторам шоу «ТАНЦЫ». Подробности о месте и точном времени проведения предкастинга будут сообщены участнику по указанному в анкете телефону, — сообщил в пресс-центре ТНТ.

Для предкастинга претендент должен подготовить хореографический номер максимум на 1,5 минуты, а с собой на выступление нужно захватить только паспорт.

Всего конкурсантов на проект будут набирать в 15 городах России.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: +7 (951) 771 02 71 А подробности и ответы на часто задаваемые вопросы найдете в официальной группе шоу «ТАНЦЫ» во «ВКонтакте».