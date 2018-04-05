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Хореографы проекта «ТАНЦЫ» проведут кастинг в Челябинске
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Хореографы проекта «ТАНЦЫ» проведут кастинг в Челябинске 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
21 апреля искать танцевальные таланты в Челябинск приедут представители шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ. Хореограф Александр Могилев и сотрудник отдела креативной группы Александр Романов отсмотрят всех желающих на предкастинге. Участниками могут стать танцоры от 16 до 35 лет, а заявки принимаются на сайте tnt-online.ru.
— Далее анкета отправляется организаторам шоу «ТАНЦЫ». Подробности о месте и точном времени проведения предкастинга будут сообщены участнику по указанному в анкете телефону, — сообщил в пресс-центре ТНТ.
Для предкастинга претендент должен подготовить хореографический номер максимум на 1,5 минуты, а с собой на выступление нужно захватить только паспорт.
Всего конкурсантов на проект будут набирать в 15 городах России.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: +7 (951) 771 02 71  А подробности и ответы на часто задаваемые вопросы найдете в официальной группе шоу «ТАНЦЫ» во «ВКонтакте».
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