Молодые дзюдоисты рвутся в бой

В субботу, 7 апреля, в специализированном зале борьбы ДЮСШ им. Олега Охрименко (ул. 20 лет Октября, 14, к.2) пройдут соревнования первенства Омской области по дзюдо среди юниоров до 21 года.

В турнире ожидается участие около 70 спортсменов из различных школ Омска и районов Омской области, которые будут соревноваться в 16-ти весовых категориях: до 55, 60, 66, 73, 81, 90, 100 и свыше 100 кг (у юношей), до 44, 48, 52, 57, 63, 70, 78 и свыше 78 кг (у девушек).

Среди тех, кто будет претендовать на медали стоит особо последить за представителями СДЮСШОР № 17 — победителем всероссийских соревнований Дмитрием Буссом, многократными победителями первенств Омской области и призерами всероссийских стартов Вадимом Ивановым Кириллом Савченко и другими.

Торжественное открытие и начало соревнований — в 10.30.

Главным судьей состязаний выступает судья всероссийской категории, директор клуба «Витязь» Юрий Шпак.

Добавим, что соревнования станут отбором на Спартакиаду молодежи России.