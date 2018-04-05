Трасса-2018

Фото из соцсети «ВКонтакте» На снимке: Оксана Хохлова (в центре) на «Голден Ринг Ультра Трейл» в Суздале. Трасса-2018В этом году нижегородские поклонники бега на длинные дистанции откроют сезон на неделю раньше, чем в прошлом. Первый старт запланирован на 15 апреля. По традиции, наша газета публикует календарь соревнований, проводимых под эгидой Нижегородской ассоциации любителей бега. И надо сказать, в нём появилось немало нового и интересного.

В первую очередь это трейлы. Трейл — спортивная дисциплина, которая подразумевает бег по сильно пересечённой местности и бездорожью на разнообразных ландшафтах (включая грязные дороги, лесные тропы, узкие тропинки) с природным окружением в открытой местности (горы, пустыни, леса, равнины). В 2015 году ИААФ официально признала трейл одной из дисциплин лёгкой атлетики. В России, в том числе на Нижегородчине, трейлы быстро прижились. В этом году у нас пройдут семь (!) этапов Кубка области по трейлу.

— Наши спортсмены выступали как в зарубежных, так и в наших, отечественных трейлах, — рассказывает председатель Нижегородской ассоциации любителей бега Геннадий Терентьев. — Например, на трейл в Конжаке (это один из самых старых в мире забегов по пересечённой местности, международный горный марафон, который проводится на Северном Урале) наши ребята ездят уже лет 10-15. Участвовали они в трейлах в Великом Новгороде, Туле, под Самарой. Молодёжи такие соревнования очень интересны! Об этом не раз говорили наши ведущие спортсменки — Ирина Масанова с Бора, нижегородка Оксана Хохлова. Оксана в одном из последних интервью вообще назвала себя королевой грязи! — улыбается Геннадий Петрович. — Не отстают от девушек и мужчины: Володя Постников, Олег Алимов, Юра Гордеев, Алексей Елисеев … То есть трейлы появились в нашем календаре благодаря инициативе самих спортсменов. Один из их организаторов — Алексей Королёв . Раньше он занимался спортивным ориентированием, так что ему привычно проводить соревнования на природе. Отмечу, что надо до конца продумать возрастные категории спортсменов, которые будут выходить на старт трейлов. Считаю, всем ветеранам соревноваться в одной категории — «50 лет и старше» — будет достаточно сложно.

15 апреля, Нижний Новгород

«ГРЯЗНЫЙ ТРЕЙЛ» (1-Й ЭТАП КУБКА ОБЛАСТИ ПО ТРЕЙЛУ). 20 км, 10 км. Телефон: 8-908-722-38-23 (Алексей Королёв), e-mail: nn.trail@mail.ru.

22 апреля, Арзамас

8-Й ПРОБЕГ «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА». 10 км, 5 км, 2,5 км и 400 м. Телефон: 8-950-618-11-99 (Игорь Малыгин).

20 мая, Нижний Новгород

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ «БЕГИ, ГЕРОЙ!». 500 м, 5 км, 10 км, 21,1 км. Телефон: 419-53-24; e-mail: welcome@rarating.ru; сайт: http://www.runhero.ru.

Май, Нижний Новгород

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ. 273-60-45 (Геннадий Петрович Терентьев).

27 мая, Лукино

«ПЫРСКИЕ ДЖУНГЛИ» (2-Й ЭТАП КУБКА ОБЛАСТИ ПО ТРЕЙЛУ). 32 км, 16 км. Телефон: 8-908-722-38-23 (Алексей Королёв), e-mail: nn.trail@mail.ru.

16 июня, Нижний Новгород

МЕМОРИАЛ ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА СЕДАКОВА — ОСНОВАТЕЛЯ НИИИС. 1 км, 2,5 км, 5 км, 10 км. Телефон: 469-55-18 (Светлана Валерьевна Бажан).

17 июня, Семёнов

ПРОБЕГ НА ПРИЗЫ ЗАО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ». 2 км, 5 км, 10 км, 21,0975 км. Телефоны: (83162) 5-31-91, 8-904-783-92-12 (председатель городского спорткомитета Валерий Борисович Смирнов ).

24 июня, Балахна

МИНИНСКИЙ МАРАФОН. 10 км, 21,0975 км, 42,195 км. Телефон: 8-920-291-48-71 (Егор Сергеевич Симаков).

30 июня, Заволжье

1 июля, Горбатов

ТРЕЙЛ-ЗАБЕГ «ОКСКАЯ ТРОПА» (3-Й ЭТАП КУБКА ОБЛАСТИ ПО ТРЕЙЛУ). 12 км, 23 км, 34 км. Телефоны: 8-915-955-20-86 (Павел Шестаков), 8-987-752-55-24 ( Евгений Логинов ); e-mail: genesissportnn@gmail.com; сайты: okatropa.tilda.ws/okatrail, vk.com/okatrail.

7 июля, Лысково DREAM TRAIL LYSKOVO 2018 — ПЕРВЫЙ ЛЫСКОВСКИЙ ТРЕЙЛ. 1 км, 5 км, 20 км, 40 км, 80 км. E-mail: info@ruaist.ru (Андрей Груничев); сайт: aist-events-org.timepad.ru/event/598336.

15 июля, Городец

МАРАФОН «МАЛЫЙ КИТЕЖ». 10 и 42,195 км. Комитет по физической культуре и спорту, (83161) 9-27-43.

Июль, Нижний Новгород

ПОЛУМАРАФОН «КРЕМЛЁВСКАЯ СТЕНА». 21,1 км, 10 км, 3333 м, 500 м. 8-999-120-80-66, Марат Богдалов.

28 июля, Дзержинск

5 августа, Нижний Новгород

16-Й ПОЛУМАРАФОН, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА. 21,0975 км, 4200 м. Нижегородское обособленное подразделение РФСО «Локомотив», телефоны: 248-41-17, 249-36-24.

12 августа, Бор «БОРСКИЕ БУРЕЛОМЫ» (4-Й ЭТАП КУБКА ОБЛАСТИ ПО ТРЕЙЛУ). 40 км, 20 км, 10 км. Телефон: 8-908-722-38-23 (Алексей Королёв); e-mail: nn.trail@mail.ru.

2 сентября, Дальнеконстантиновский район

«ХОЛМИСТЫЙ ТРЕЙЛ» (5-Й ЭТАП КУБКА ОБЛАСТИ ПО ТРЕЙЛУ). 70 км, 50 км, 35 км, 10 км, 1 км. Телефон: 8-908-722-38-23 (Алексей Королёв), e-mail: nn.trail@mail.ru.

Сентябрь, Дзержинск

6 октября, посёлок Дубравный

ALPINDUSTRIA NIGHT TRAIL (6-Й ЭТАП КУБКА ОБЛАСТИ ПО ТРЕЙЛУ). Т-20. Сайт: aitrail.ru.

7 октября, Нижний Новгород

ГОРНЫЙ БЕГ. 10-Й ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ НА ПРИЗЫ СПОРТКЛУБА «КВАНТ» НИИИС. 2 км. 469-55-18 (Светлана Валерьевна Бажан).

14 октября, Нижний Новгород

СОРМОВСКИЙ ОСЕННИЙ ПРОБЕГ. 5, 10, 20 км. Администрация Сормовского района, 222-03-13; ассоциация любителей бега, 273-60-45 (Геннадий Петрович Терентьев).

3 ноября, Городец

ЧАСОВОЙ БЕГ. Комитет по физической культуре и спорту, (83161) 9-27-43.

4 ноября, Нижний Новгород

«КРЕПЧЕ СТАЛИ» (7-Й ЭТАП КУБКА ОБЛАСТИ ПО ТРЕЙЛУ). Т-10. Интернет-ресурс: vk.com/krepchestalinn.

Ноябрь, Дзержинск, посёлок Желнино

КРОСС, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. 10 км, 7,5 км, 5 км, 3 км. 8-910-392-31-61 (Виктор Петрович Талаев).