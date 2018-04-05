Ещё
Первый «юбилей» в седле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первый «юбилей» в седле 

Советский спорт 2 часа назад
Состязания по конкуру, которые пройдут в пятницу, 6 апреля, на конноспортивной базе поселка Омский (ул. Рабочая, 2). Участниками заездов станут около 25 спортсменов, представляющих Омскую область. Подавали заявки на участие и спортсмены других регионов, но непростая эпидемиологическая обстановка не позволила расширить географию турнира в этом году. Борьба за награды начнется в 13:00.
Согласно регламенту турнира, медали разыграют на трех маршрутах: в зависимости от возраста и квалификации спортсмены будут преодолевать препятствия высотой от 100 до 140 см. Судейскую бригаду возглавит президент областной федерации конного спорта, арбитр первой категории Андрей Гисс.
Отметим, что год назад эти состязания стали первым официальным стартом в новеньком манеже в поселке Омский. Тогда на объекте собралось порядка 20 пар «всадник-лошадь».
— Хочу выразить благодарность всем причастным к строительству манежа, — говорил на открытии тех состязаний министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц. — Очевидно, что Андрей Гисс является настоящим «локомотивом» в развитии своего вида спорта! Новый манеж — отличный пример государственно-частного партнерства и мощный толчок к развитию коневодства, росту спортивных результатов. Кроме того, это возможность реализовать проекты и в области иппотерапии. Желаю, чтобы база Центра конного спорта и современного пятиборья и дальше развивалась и крепла.
Золотые медали турнира тогда выиграли Анна Жигало на Блэйде, Ксения Кондратьева на Орсоне и Вероне, а также Александр Глухов на Маркусе.
В этом году кандидат в мастера спорта Ксения Кондратьева будет выступать на Фандорине на самом сложном маршруте. Наверняка интересная борьба развернется и у юных спортсменов. На победу на маршруте с препятствиями до 100 см претендуют Анна Жигало, Милена Агешкина и Руслана Шафигуллина.
Советский спорт: последние новости
Виктор Папаев: «Арсенал» иногда вальяжно относится к российским клубам Ковач считается основным кандидатом на пост главного тренера «Баварии» Хосеп Гвардиола: Не думал, что такой престижный клуб, как "Ливерпуль", пойдет на такое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»70
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»262
Рудковская опозорила Плющенко57
Украинец предупредил о последствиях бойкота ЧЕ в РФ
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании110
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение