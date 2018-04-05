Первый «юбилей» в седле

Состязания по конкуру, которые пройдут в пятницу, 6 апреля, на конноспортивной базе поселка Омский (ул. Рабочая, 2). Участниками заездов станут около 25 спортсменов, представляющих Омскую область. Подавали заявки на участие и спортсмены других регионов, но непростая эпидемиологическая обстановка не позволила расширить географию турнира в этом году. Борьба за награды начнется в 13:00.

Согласно регламенту турнира, медали разыграют на трех маршрутах: в зависимости от возраста и квалификации спортсмены будут преодолевать препятствия высотой от 100 до 140 см. Судейскую бригаду возглавит президент областной федерации конного спорта, арбитр первой категории Андрей Гисс.

Отметим, что год назад эти состязания стали первым официальным стартом в новеньком манеже в поселке Омский. Тогда на объекте собралось порядка 20 пар «всадник-лошадь».

— Хочу выразить благодарность всем причастным к строительству манежа, — говорил на открытии тех состязаний министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц . — Очевидно, что Андрей Гисс является настоящим «локомотивом» в развитии своего вида спорта! Новый манеж — отличный пример государственно-частного партнерства и мощный толчок к развитию коневодства, росту спортивных результатов. Кроме того, это возможность реализовать проекты и в области иппотерапии. Желаю, чтобы база Центра конного спорта и современного пятиборья и дальше развивалась и крепла.

Золотые медали турнира тогда выиграли Анна Жигало на Блэйде, Ксения Кондратьева на Орсоне и Вероне, а также Александр Глухов на Маркусе.

В этом году кандидат в мастера спорта Ксения Кондратьева будет выступать на Фандорине на самом сложном маршруте. Наверняка интересная борьба развернется и у юных спортсменов. На победу на маршруте с препятствиями до 100 см претендуют Анна Жигало, Милена Агешкина и Руслана Шафигуллина.