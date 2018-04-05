Остаться бы собой на стадии второй…

Фото Сергея АристоваОстаться бы собой на стадии второй…Если хоккеист заработал хорошую статистику в регулярном чемпионате КХЛ, то в плей-офф нужно держать марку, подтверждать свои плюсы. К сожалению, это удалось не всем торпедовцам.

СЕРДЦА ИМЕНИНЫ БЫЛИ У КРИСТИНЫ

Прежде чем перейти к основной теме этого материала — статистической, скажем, во-первых, о том, что в следующем сезоне соперниками «Торпедо» не будут «Лада» и «Югра»: решением совета директоров КХЛ их исключили из лиги. Во-вторых, определена дата начала 11-го чемпионата — 1 сентября 2018 года. В-третьих, хоккеисты нашей команды провели ещё один мастер-класс: Владимир Галузин Геннадий Столяров порадовали самых юных учащихся СДЮШОР «Торпедо» — 2011 года рождения. В ходе часовой тренировки во Дворце спорта имени Коноваленко профессионалы показали мальчишкам упражнения на развитие важных хоккейных навыков, а потом было общение юных спортсменов со взрослыми.

Замечательные эмоции получила и 13-летняя болельщица Кристина Коняшина. Нарисовав портреты торпедовцев и отправив свои творения на электронную почту клуба с просьбой передать их игрокам, она получила предложение сделать это лично. В итоге Кристина побывала на тренировке команды, пообщалась с хоккеистами и вручила им рисунки.

— Очень радует, что у нас много искренних и преданных болельщиков, которые переживают за команду и оказывают нам такое внимание, — сказал главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра . — Очень приятно получать такие подарки. Огромное спасибо Кристине и всем остальным болельщикам, от которых мы получили большое количество рисунков и открыток в ходе недавней автограф-сессии.

БОМБАРДИР ЕГОР , СПИСОК ВАМ В УКОР

Портал «Чемпионат» опубликовал материал «14 хоккеистов, которые „испарились“ в первом раунде плей-офф КХЛ». В перечне оказался и нападающий нижегородского «Торпедо» Егор Дугин.

— Дугин не провалился, в отличие от многих из этого списка. Однако клуб уступил 0:4 в первом раунде, и Петерис Скудра заслонил своей персоной хоккеистов от критики. Но внимание должно быть сосредоточено равномерно. Ведь не бывает такого, что всё дело в везении соперника и каких-то просчётах тренерского штаба. Игроки тоже причастны. Наверное, должны возникать вопросы, когда за четыре матча никому не удалось забросить больше одной шайбы. Или набрать больше двух баллов в сумме. У «Локомотива» нашёлся Контиола, у которого 5 очков (1 + 4). В «Торпедо» своего лидера не нашлось. И кто-то скажет, что всегда так было, раньше тоже обходились без ведущего форварда. Но в плей-офф такой человек обязан показаться. От Егора Дугина следовало ожидать более результативной игры, поскольку обязывает звание лучшего бомбардира в ходе чемпионата. Но у форварда нет ни одного очка за весь плей-офф. И это уже не вина Скудры, — справедливо говорится в публикации.

Правда, в «Торпедо» всё-таки есть игрок, забивший в матчах с «Локомотивом» два гола, но это не нападающий, а защитник — Юрий Сергиенко . И набрал он четыре очка. Два балла — как ассистент — записал в актив Каспарс Даугавиньш. Девять человек значатся в итоговой статистике как имеющие по одному очку. Кто именно — смотрите в таблице показателей торпедовцев в плей-офф. Отдельно приводим данные по «регулярке».

ЛИДЕР МИХАИЛ НАМ БЫ ПОДСОБИЛ

По техническим причинам мы отразили в таблицах самые основные статистические показатели: количество проведённых матчей, баллы за результативность, штрафные минуты. Сейчас назовём и некоторые другие цифры.

Среднее время на площадке за игру. Лидер в плей-офф — Юрий Сергиенко: 22 минуты 40 секунд. 21.18 — время Дмитрия Шуленина, 20.31 — Томаша Кундратека , 19.50 — Джеффри Кинрейда. Среди нападающих наибольшим доверием пользовались Каспарс Даугавиньш (19.18) и Егор Дугин (19.02).

По итогам «регулярки» отмечаем Михаила Григорьева — 22.36, Сергиенко — 19.33, Кундратека — 19.29, Даугавиньша — 18.34. Любопытно, что Каспарс значительно опередил коллег по амплуа. Второй результат у Геннадия Столярова — 16.47, лишь на секунду «отстал» от капитана команды Денис Паршин

КАК ХИТОВАЛ «СТАЛЕВАР»

Силовые приёмы. В плей-офф первое место поделили Фёдор Беляков и Роберт Саболич, совершившие по 9 таких действий, причём словенский нападающий играл в среднем почти на две минуты меньше. По 8 силовых приёмов — у Томаша Кундратека и Владимира Галузина, хотя чех был на площадке практически на 4 минуты больше.

Что касается регулярного чемпионата, то чаще других применял силовые приёмы Михаил Григорьев — 67 раз. Число 55 стоит в соответствующей графе рядом с фамилией Галузин, 53 занёс себе в актив Денис Баранцев.

Непревзойдённым по количеству хитов на первом этапе оказался 36-летний Максим Рыбин из «Северстали» — 241, Самвел Мнацян из «Адмирала» — второй в рейтинге — применил 131 силовой приём. В топ-30 нижегородцы не вошли. Между прочим, в играх на вылет суровый «сталевар» ещё 8 раз хитанул хоккеистов СКА.

Блокированные броски. На втором этапе 6 бросков блокировал Беляков, по 4 — Сергиенко, Степан Захарчук (хотя сыграл он только в двух матчах) и Даугавиньш. А на первой стадии турнира 66 бросков от соперников принял на себя Кундратек, 52 — Григорьев, 43 — Баранцев. Лучший показатель в лиге — 100 — у Евгения Бирюкова из «Металлурга». Наши — опять-таки за пределами тридцатки.