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Максим Решетников и Талгат Таджуддин обсудили межконфессиональные отношения
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Максим Решетников и Талгат Таджуддин обсудили межконфессиональные отношения 

РИА «ФедералПресс» 37 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На форуме традиционно представлена деловая и развлекательная программа. «Форум — одна из главных площадок, которая демонстрирует все богатство мусульманского мира, национальных традиций и обычаев. Здесь всегда царит доброжелательная атмосфера. Каждый год на форум приходят тысячи людей, в том числе представители разных религий. У мусульман есть, чему поучиться. Вы бережно передаете из поколения в поколение свои традиции: учите детей заботиться о ближнем, уважать старшее поколение, хранить семейные ценности. В Пермском крае проживает более 250 000 представителей мусульманской религии. Это целая общность людей, которая вносит свой вклад в развитие Пермского края», — отметил губернатор Пермского края в приветственном слове на открытии форума.
Накануне форума глава Прикамья встретился с председателем Центрального духовного управления мусульман России, верховным муфтием России Талгатом Таджуддином. Стороны обсудили отношения между представителями традиционных конфессий в Пермском крае.
Талгат Таджуддин подчеркнул, что межконфессиональное согласие вырабатывалось в Пермском крае в течение столетий. «Здесь живет большое количество разных наций, а сейчас присоединяются представители бывших стран СНГ. Форум „Мусульманский мир“ призван сблизить представителей всех конфессий, донести до жителей и гостей Пермского края, что каждый вносит свой вклад в развитие региона, в его будущее», — отметил он.
Напомним, VIII межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир-2018» пройдет 5-8 апреля 2018 года на площадке ВЦ «Пермская ярмарка» (Пермь, Ш. Космонавтов, 59).
Фото: пресс-служба губернатора
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