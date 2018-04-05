Дания намерена присоединиться к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018

Официальные представители власти Дании, скорее всего, откажутся от поездки на чемпионат мира по футболу в России, сообщает портал

DR Nyheder

Члены королевской семьи и другие государственные чиновники намерены присоединиться к дипломатическому бойкоту, объявленному Великобританией и Исландией

Как отметил министр иностранных дел Дании Микаэль Йенсен, этот шаг никак не скажется на участии в турнире сборной страны.

"Официальным лицам Дании будет крайне сложно отправиться в Россию на этот праздник футбола. Я не думаю, что мы должны говорить об отказе со стороны национальной команды, но все остальные должны остаться дома и смотреть телевизор", — отметил дипломат.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что Германия и Европа в целом

не планируют бойкотировать чемпионат мира

по футболу.

Однако возможность дипломатического бойкота

рассматривали

официальные лица Швеции, Исландии, Дании и Польши. При этом речь не шла о бойкоте мундиаля футболистами этих стран.