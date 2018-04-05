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Дания намерена присоединиться к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018
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Дания намерена присоединиться к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Официальные представители власти Дании, скорее всего, откажутся от поездки на чемпионат мира по футболу в России, сообщает портал
DR Nyheder
Члены королевской семьи и другие государственные чиновники намерены присоединиться к дипломатическому бойкоту, объявленному Великобританией и  Исландией
после отравления экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля в Солсбери.
Как отметил министр иностранных дел Дании Микаэль Йенсен, этот шаг никак не скажется на участии в турнире сборной страны.
"Официальным лицам Дании будет крайне сложно отправиться в Россию на этот праздник футбола. Я не думаю, что мы должны говорить об отказе со стороны национальной команды, но все остальные должны остаться дома и смотреть телевизор", — отметил дипломат.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что Германия и Европа в целом
не планируют бойкотировать чемпионат мира
по футболу.
Однако возможность дипломатического бойкота
рассматривали
официальные лица Швеции, Исландии, Дании и Польши. При этом речь не шла о бойкоте мундиаля футболистами этих стран.
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