В Ростове-на-Дону на дни матчей ЧМ полностью забронировано почти 90% хостелов 

Сервис путешествий OneTwoTrip провел исследование доступности хостелов в городах, принимающих чемпионат мира по футболу, сравнив количество вариантов размещения для одного человека в дни матчей с количеством доступных в системах интернет— бронирования вариантов в апреле 2018 года. Наиболее сложная ситуация сложилась в Саранске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге и Калининграде. В столице Мордовии на дни проведения матчей доступных мест нет ни в одном из имеющихся в городе хостелов. В остальных перечисленных городах доступно менее 20% вариантов от их количества в непиковый период. Но фактически в каждом случае речь идет всего о нескольких объектах размещения, которые, к тому же, предлагают болельщикам последние места. В Ростове-на-Дону на текущий момент на дни матчей ЧМ забронировано 88% хостелов. В частности, 17 июня (матч Бразилия — Швейцария) и 23 июня (Корея — Мексика) принять болельщиков готов всего один хостел, 20 июня (матч Уругвай — Саудовская Аравия) — три хостела. Всего же в непиковый период (апрель) в Ростове-на-Дону доступно для бронирования больше трех десятков средств размещения данного типа. Проблем с доступностью хостелов нет только в двух городах — Санкт-Петербурге и Сочи, где на сегодняшний день более 90% хостелов держат двери открытыми для болельщиков. В Москве, несмотря на большое количество средств размещений данного типа, в дни ЧМ-2018 доступно только 60% из них. Объясняется это тем, что именно столица пользуется максимальным вниманием болельщиков. Помимо того, что в Москве пройдет наибольшее количество матчей, включая матчи открытия и закрытия чемпионата, зарубежные гости будут использовать столицу в качестве промежуточного пункта, отправляясь из нее на матчи в регионы. «Многие болельщики переключили свое внимание на хостелы, поскольку не смогли забронировать классические гостиницы, либо предложенные цены не соответствовали их бюджету. Несмотря на то, что хостелы тоже подняли свои тарифы, для многих болельщиков они стали подходящим способом решить вопрос размещения на период чемпионата, — комментирует директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес. — В отличие от отельеров, которые продают номера не только через интернет, но и сотрудничают, к примеру, с туроператорами, для хостелов системы онлайн-бронирования — ключевой инструмент продаж. Так что, если в каком-то городе нет доступных хостелов на даты матчей, это значит, что места в них действительно закончились».