Иван Амбражук стал замминистра здравоохранения Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. У министра здравоохранения Удмуртии появился новый заместитель. Им стал 32-летний спортивный врач Иван Амбражук. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава. Как рассказали информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе ведомства, он приступил к работе с 28 марта.

По данным открытых источников, Амбражук является кандидатом медицинских наук, членом медицинского комитета LEN (европейская лига по плаванию).

Таким образом, в настоящее время у и.о. министра здравоохранения Удмуртской Республики Игоря Титова четыре зама: Андрей Воздвиженский, Иван Амбражук, Людмила Гузнищева, Наталья Перевозчикова.

В начале марта пост замминистра покинула Татьяна Демина.