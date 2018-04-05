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Иван Амбражук стал замминистра здравоохранения Удмуртии
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Иван Амбражук стал замминистра здравоохранения Удмуртии 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. У министра здравоохранения Удмуртии появился новый заместитель. Им стал 32-летний спортивный врач Иван Амбражук. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава. Как рассказали информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе ведомства, он приступил к работе с 28 марта.
По данным открытых источников, Амбражук является кандидатом медицинских наук, членом медицинского комитета LEN (европейская лига по плаванию).
Таким образом, в настоящее время у и.о. министра здравоохранения Удмуртской Республики Игоря Титова четыре зама: Андрей Воздвиженский, Иван Амбражук, Людмила Гузнищева, Наталья Перевозчикова.
В начале марта пост замминистра покинула Татьяна Демина.
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