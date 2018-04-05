Светлаков Сергей Юрьевич

Дата рождения: 12 декабря 1977 года

Место рождения: Свердловск (Екатеринбург)

Знак Зодиака: Стрелец

Сергей появился на свет в семье железнодорожников не в первом поколении. Летние каникулы всегда проводил в деревне. Иногда отец брал его с собой на рыбалку. Это занятие ему нравится по сей день. С первого класса школы Светлаков отличался веселым характером, всегда был заводилой, как в хороших делах, так и в массовых прогулах уроков. Несмотря на такую особенность, учился парень хорошо, серьезно увлекался баскетболом и футболом, а по гандболу даже получил разряд кандидата в мастера спорта. Родители же видели в отпрыске будущего министра железных дорог и настояли на получении соответствующего высшего образования.

Уже на первом курсе Уральского университета путей сообщения Сергей стал капитаном местной команды КВН. Через пару лет его «Парк текущего периода» засветился на сочинском фестивале КВН. После телеэфира Светлаков и его команда мгновенно сделались мегапопулярными личностями в Екатеринбурге.

Это не помешало восходящей звезде окончить вуз и даже устроится работать на предприятие по полученной специальности. Несколько лет Светлаков совмещал эту работу с выступлениями в КВН и написанием сценариев для «Уральских пельменей». Затем все же последовало увольнение с престижной должности в железнодорожной сфере, потому что «Пельмени» стали забирать слишком много времени, давая по 20 спектаклей в месяц. После пары лет гастролей с ними, Сергей решается перебраться в столицу. Некоторое время он вместе с Семеном Слепаковым Гариком Мартиросяном и еще несколькими другими авторами занимался написанием сценариев для Премьер-лиги и Высшей лиги КВН. Из этого творческого сообщества впоследствии выросла и реализовалась идея юмористического шоу Comedy Club.

Настоящим любимцем публики Сергей Светлаков стал после выхода на телеэкраны скетч-шоу «Наша Раша». Такому диапазону образов, которые воплотил в этом проекте бывший КВНщик, может позавидовать любой артист. В 2004-м Светлаков уже получил престижную работу на Первом канале. И с этого момента его телевизионная и кино карьера получила фантастическое развитие. Сегодня в послужном списке самого веселого человека страны около 20 ролей в кино.

Личная жизнь Сергея Светлакова

Первой женой артиста стала однокурсница по университету — Юлия. В этом браке родилась дочь Анастасия (2008 г.) В 2012 году Юлия и Сергей развелись.

В данный момент артист женат на Антонине Чеботарёвой. У пары есть общий сын — Иван (2013 г.)

Телевизионные проекты

2000-2009 — Участник команды КВН «Уральские пельмени»

2000-2009 — Участник юмористического шоу «Шоу „Уральских пельменей“» на телеканале СТС Участник юмористического проекта «Наша Russia» на телеканале ТНТ 2004-2006 — Сценарист отдела спецпроектов при Службе генерального директора Первого канала

2006 — сценарист и актёр шоу «Весна с Иваном Ургантом

2008-2012, с 2017-го — Соведущий программы «Прожекторперисхилтон» на Первом канале

2009-2010 — Участник шоу «Южное Бутово» на Первом канале

2010-2011 — Резидент «Comedy Club», в роли старика Митрича на телеканале ТНТ Участник юмористического проекта «Страна в SHOPе» на телеканале ТНТ С 2012 года — Член жюри шоу «Comedy Баттл» на ТНТ С осени 2013 года снимается в рекламе мобильного оператора «Билайн»

с 2014 года — Приглашённый член жюри шоу «Танцы» на телеканале ТНТ 2017 — Член жюри шоу «Минута славы»

Фильмография

2010 — Наша Russia. Яйца судьбы

2010 — Бриллиантовая рука 2 2011 — Ёлки 2 2011 — Треск

2011 — Бедуин

2012 — Камень

2012 — Джунгли

2013 — Страна в Shope

2013 — Горько!

2013 — Ёлки 3 2014 — Горько! 2 2013-2014 — Незабываемый роман 2 2014 — Скорый «Москва-Россия»

2014 — Ёлки 1914

2016 — Жених

2016 — Ёлки 5 2017 — Ёлки новые

Озвучание