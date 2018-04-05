Недолго радовал финал

Фото с сайта Фока «Волжский берег»Недолго радовал финалПОБЕДНЫЙ ГОЛ МАРЫГИНА

Напомним: первый поединок, состоявшийся в Дзержинске, закончился со счётом 3:1. Через неделю, 31 марта, соперники сошлись в кстовском ФОКе «Волжский берег». И большое спасибо Нижегородской областной федерации хоккея за то, что она организовала трансляцию в Интернете, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Именно этот матч и предопределил судьбу золотых медалей.

Нули, горевшие на табло до середины третьего периода, не могли навеять скуку и нагнать тоску. Обе команды демонстрировали интересный хоккей, все 60 минут игра держала зрителей в напряжении. А ключевым моментом стало удаление кстовчанина Дмитрия Пронина . При игре гостей в большинстве цель поразил защитник Андрей Марыгин. В концовке хозяева получили шанс восстановить равенство при численном перевесе, но не воспользовались этим. Итог — 1:0 в пользу «Урана». Нельзя не отметить обоих вратарей — Алексея Полунина («Кстово») и Сергея Машковцева , который, как и Марыгин, пробовал свои силы во всех звеньях торпедовской системы.

В той встрече обязанности рефери выполнял Павел Комаров , вставший на коньки после тяжёлой черепно-мозговой травмы, которая была нанесена ему в октябре прошлого года в столичном аэропорту Шереметьево (расследование уголовного дела продолжается). Кстати, в КХЛ на счету Комарова — 279 игр в качестве главного судьи. А на матч, состоявшийся 1 апреля в городе химиков, получили назначение два главных арбитра — Александр Боржеев и Евгений Стрельцов

Интриги было немного. Дзержинцы не собирались откладывать оформление чемпионства до следующих выходных и решили все вопросы за 40 минут игры (3:0). Окончательный счёт — 4:0 в пользу подопечных тренера Николая Артёмова. Заметим, что капитан команды Дмитрий Космачёв , которому в июне исполнится 33 года, провёл в КХЛ 333 матча и набрал 33 очка (7 + 26). Выступал он и за родное «Торпедо».

УТЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭКС-ЧЕМПИОНА

Нынешний «Уран» появился в нижегородском хоккее только в этом сезоне — благодаря руководству завода имени Свердлова. И сразу стало понятно, что эта очень крепкая команда имеет все шансы завоевать золото. Она выиграла регулярный чемпионат, хотя не избежала трёх поражений. А в плей-офф единственный раз проиграла «Старту» в полуфинале — 4:5. Правда, драматичное третье сражение этих команд могло завершиться и в пользу тоншаевцев, но удача улыбнулась «Урану» — 5:4 ОТ. Финальную же серию он провёл, что называется, по-чемпионски.

Кстовчане стали серебряными призёрами третий раз подряд. Уступив два года назад титул ННГУ-ФКС, дружина Льва Латина так его и не вернула. Тем важнее будет для неё следующий сезон.

Ну а бронзовые медали завоевал прошлогодний чемпион Нижегородчины — тоншаевский «Старт». Пропустив первую игру с городецким «Спартаком» из-за кадровых проблем и «удостоившись» за это технического поражения, во втором матче «Старт» одолел соперника в овертайме — 7:6. Это при том, что после двух периодов хозяева были позади — 3:4. А в решающей встрече серии до двух побед тоншаевцы праздновали успех на выезде — 6:2.

Что касается первой лиги, то здесь открылись серии игр за первое и третье места. В противостоянии за малое золото «СаровИнвест» победил дома «Сеченово» — 12:11, всего может состояться пять матчей (последний — 15 апреля). В борьбе за малую бронзу выксунский «Металлург» на своей площадке взял верх над борским «Кварцем» — 6:2, в данном случае максимальное количество встреч — три. Кто финиширует третьим, мы узнаем в какой-то из ближайших выходных дней