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Воспитанники детского футбольного клуба «Триумф» вернулись из Франции
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Воспитанники детского футбольного клуба «Триумф» вернулись из Франции 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Воспитанники детского футбольного клуба «Триумф» 4 апреля вернулись с международного турнира по мини-футболу, который прошел во Франции.
— Нам не хватило чуть-чуть везения. В последней игре в группе с командой Holon из Франции Егор Дарымов вышел один на один с вратарем, но момент не увенчался успехом. Это откинуло нас на десять мест назад, — поделился главный тренер команды Сергей Петухов. — Все равно мне как тренеру приятно было видеть, как мои ребята играют во Франции. Их самоотдача очень порадовала.
Ребята заняли 20 место из 24.
Добавим, что один из воспитанников клуба «Триумф» Дмитрий Меркулов вошел в ТОП-10 пенальтистов турнира.
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