Воспитанники детского футбольного клуба «Триумф» вернулись из Франции

Воспитанники детского футбольного клуба «Триумф» 4 апреля вернулись с международного турнира по мини-футболу, который прошел во Франции.

— Нам не хватило чуть-чуть везения. В последней игре в группе с командой Holon из Франции Егор Дарымов вышел один на один с вратарем, но момент не увенчался успехом. Это откинуло нас на десять мест назад, — поделился главный тренер команды Сергей Петухов . — Все равно мне как тренеру приятно было видеть, как мои ребята играют во Франции. Их самоотдача очень порадовала.

Ребята заняли 20 место из 24.